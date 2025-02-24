原标题：“蛟龙”号将进行“换装”后海试

科技日报讯 （记者操秀英）记者日前从中国大洋事务管理局获悉，我国自主研发的7000米级载人潜水器“蛟龙”号已完成电源动力、推进、液压、电气、观通等关键部件的技术能力提升和系统研制，计划2月份完成水池试验，3月组织实施南海海试，验证“蛟龙”号关键作业能力提升效能，实现“蛟龙”号迭代升级，为后续深海科考应用航次提供技术支持。

国家深海基地管理中心船舶装备管理中心副主任、高级潜航员唐嘉陵介绍，立足深海资源环境探测需求，在国家重点研发计划项目支持下，该中心牵头组织实施了“蛟龙”号此次升级换装，旨在进一步提升“蛟龙”号载人潜水器运行和作业效能水平。

中级潜航员、高级工程师齐海滨介绍，该项目目前已完成针对“蛟龙”号系统能力提升，包括换装7000米级大容量、长寿命、高能量密度锂电池系统和高效推进系统。同时，优化升级了海水液压浮力调节系统，完成扩展应急液压系统接口等总装调试工作，并同步提升了超高清水下视像能力，研发应用“蛟龙”号实用性作业工具包和“蛟龙”号故障诊断辅助决策系统。

(责编：罗知之、陈键)

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