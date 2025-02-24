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国开行：积极服务农业生产良好开局

2025年02月24日09:31 | 来源：人民网
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据国家开发银行消息：今年以来，截至2月21日，国开行农业基础设施中长期贷款发放额同比增长30%。

在江西，国开行江西分行支持的抚州市乐安县农田水利基础设施建设提升项目已取得阶段性成效，项目内高标准农田建设部分已基本完工，小型水库和山塘清淤、除险加固、下游渠道改造等水利基础设施建设正加紧推进。“以前乐安县的田，上半年担心涨水，下半年担心干旱。我们积极对接提供金融服务，支持农田、水利设施提升改造，助力提升水旱灾害防御能力，提高区域灌溉水平和农业生产效率。”国开行江西分行负责该项目的客户经理介绍。

国开行湖北分行配合当地有效整合利用国有农用地资源，引导国有企业、新型农业经营主体及农户共同参与，统筹推动高标准农田建设、中低产田改造、宜耕地垦造开发、农业附属设施改造等农业基础设施建设，带动特色农业发展。目前，已支持潜江、监利等地各类农用地整治及水、路、林、电、技等附属设施建设，预计相关项目全部完工后可形成高标准农田1.7万亩，有力支撑当地乡村全面振兴和农业现代化发展。

国开行福建分行创新构建市场化融资模式，支持漳州市东山县南方海洋生物种业发展示范基地项目落地。今年1月，分行向项目发放首笔贷款，有效保障其开工建设资金需求。该示范基地位于陈城镇澳角村，依托中国水产科学研究院、中国海洋大学科研优势和当地海洋资源禀赋，开展海洋生物种业发展研究和海上养殖实验区建设。项目的实施，将有力推动保护利用地方特色种质资源、培育具有自主知识产权新品种，助力东山县加快构建育繁推一体化现代种业体系，高质量做好“海”的文章。

国开行宁夏分行支持的银川赛科星万头规模化智慧牧场改扩建项目顺利推进，扩建部分主体工程已基本完工，正加紧推进原有牧场改建工程。该项目通过建设高标准牛舍、环保设施、饲草料区及生活区等，将企业养殖规模扩大到1万头，并采用转盘式自动挤奶系统等设备，有效提升牧场技术装备自动化信息化水平，形成规模化牧场综合体。待项目全部完工达产后，可实现日新增生鲜乳60余吨，年新增产值约1亿元。

“下一步，国开行将学习运用‘千万工程’经验，结合新一轮千亿斤粮食产能提升行动，立足职能定位，聚焦主责主业，持续加大对农业基础设施中长期融资支持，积极探索支持全域土地综合整治金融服务，助力端牢‘中国饭碗’，有力服务乡村全面振兴和农业强国建设。”国开行乡村振兴业务部有关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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