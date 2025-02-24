原标题：通话也能变社交？揭秘广州大学生开学季新玩法

开学首日，广州高校里掀起“数智社交”新风潮。在华南农业大学宿舍区，大四学生郭善欣给室友打语音电话时，发现通话屏幕显示的竟是一段冰雪大世界航拍视频，更令人称奇的是，接通后视频仍在持续播放，如同置身沉浸式的通话场景。这正是中国移动最新推出的5G新通话“一键双设”功能。

随着00后“数智原住民”全面进入大学校园，传统通讯方式正经历巨大变革。记者发现，在广东高校圈层中，个性化定制的“通话背景”已成为开学季社交新暗号，正在重塑校园社交方式。

“这就像动态版的个人社交名片，能快速找到兴趣同好。”来自该产品研发单位中移互联网有限公司的产品专家介绍，用户只需一次操作，便可将同一视频同时设置为通话前的彩铃和通话中的屏幕背景，实现从拨号到接通后全程视频“无缝衔接”展示。

据悉，寒假至今“一键双设”功能日均调用量较去年大幅上涨，其中动漫、萌宠、国风类视频模板最受热捧。年轻群体正将通话界面转化为社交展示窗口，这种将AI技术与通讯场景深度融合的创新，标志着5G应用正从基础设施建设转向满足通信深度需求阶段。

在这场校园数智化浪潮中，中移互联网有限公司同步推出几款AI“学习利器”：移动云盘和移动云手机都率先接入DeepSeek-R1满血版，让学习更轻松。可帮助学生们快速解答各类学科难题，升级的智能文案系统能辅助完成从社团招新文案到学术资料收集的多元需求。值得关注的是，本次接入DeepSeek大模型，是在移动云盘成熟稳定的智能算力体系下完成的私有化部署，相较传统单一节点本地部署，部署周期缩短50%以上，大幅提升了移动云盘AI服务效率。

今年开学季，中移互联网有限公司带来的深度融合AI的通信产品，呈现出“工具智能化、学习云端化、社交可视化”三大特征。通过AI技术与5G-A网络的深度耦合，这种“通信+AI”的融合模式正重新定义校园生活范式——从“社交名片”到“AI学伴”，教室物理边界被全息课堂消融，海量教学数据通过运营商算力网络实现安全流转，一个“千人千面”的智慧教育生态和个性化校园生活已初现轮廓。

(责编：曹淼、李源)

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