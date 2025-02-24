原标题：中国广电网络接入DeepSeek 在5G智能客服、内容生产革新等领域进展积极

自深度求索公司推出DeepSeek系列大模型以来，中国广电紧抓技术革新机遇，积极布局，以“全国一网”战略为牵引，全面统筹各省网公司协同发力，围绕广电业务核心场景加速推进AI融合实践，通过深化DeepSeek大模型的本地化部署与场景适配，已初步构建覆盖文化、民生、政务等领域的智能化解决方案矩阵，并在5G智能客服、文旅智行服务、内容生产革新、教育赋能等关键领域取得积极进展。

内容生产：智能化重塑创作与传播

中国广电股份公司借助广电云平台推进算力适配，构建大模型服务平台，已在承建的国家文化大数据服务平台上实现DeepSeek模型本地化部署，助力提升内容生产效率和传播精准度，在音视频采编制作环节结合DeepSeek的强化学习能力，降低审核成本，提升内容版权的可追溯性。此外，歌华有线近日将在公有云API部署DeepSeek全量版本，并推出智能助手，包括高效文本识别、智能分词与标注、知识图谱构建、多模态数据融合以及智能辅助创作等多项前沿功能，为文化内容的创意灵感与设计思路提供强大支持。湖北广电通过打造“楚韵智能体”，深度融合荆楚文化数字资产，训练出具备方言理解能力的专属模型，地域文化内容生成准确度达92%；搭建“视频-音频-文本”三维审查矩阵，实现内容安全审核智能化，高危内容拦截率达99.6%；创造创作加速器，集成智能脚本工厂，视频生产效率提升7倍。中国广电宁夏公司通过内容生产智能体、AI助手智能体、内容编辑智能体等应用，提升内容创作与审核效率。广西广电网络通过DeepSeek的智能写作、内容生成、大数据分析等能力，打造“智能媒资管理”和“一键成片”等融媒服务能力，赋能媒体行业系统性变革。陕西广电网络接入DeepSeek，赋能陕西广电网络文化资源库建设和文化数字化产品创作，增强媒体内容编辑、制作、校对、创意等方面的能力，为文化数字化和媒体融合发展注入新的活力。

智能客服：服务效率与体验双提升

中广电移动公司已于2月17日上线广电5G DeepSeek智能客服系统，启动友好用户测试。系统基于DeepSeek V3/R1全参数模型实现“满血版”671B大模型能力接入。通过学习广电5G网络超5000个知识点的自有运营服务数据，已具备智能客服能力，答案输出速率可达50 Token/s，并即将面向广电5G用户开展体验服务。此外，歌华有线、广东广电网络、中国广电广州公司、福建广电网络、广西广电网络也分别通过部署DeepSeek私有化系统搭建智能客服平台，打造“人工+AI”协同的服务新模式，进一步拓展智能客服的应用边界。

智能推荐：优化用户收视体验

江苏有线借助DeepSeek-R1优化内容推荐，充分发挥“AI+融媒”生产质效，拓展内容服务边界，打造更多具有江苏特色、风格和气派的精品内容，推动视听内容与文化IP的深度融合。广东广电网络升级交互式AI数字人，实现影视推荐、业务办理等自然交互。福建广电网络将语音遥控器、数智人“福晶晶”接入DeepSeek，优化AI看电视、智能指引等服务，提升用户交互体验。

运营管理：AI赋能运营管理升级

中国有线部署DeepSeek模型，并在内部尝试实现多项创新性应用，提升员工信息检索与档案整理的速度和效率。歌华有线依托DeepSeek等多模态大模型的强大能力，构建智能运营中枢，建立安全防护体，通过提升威胁检测、自动化响应以及漏洞和攻击预测能力，构筑安全防线；打造运维智能体，实现运维流程的自动化和智能化，提升运维效率和质量；构建运营辅助智能体，自动识别高流失风险用户，为市场部门提供挽留清单，降低用户流失率。中国广电黑龙江公司基于DeepSeek打造智能IT运维系统，通过一键式数据分析，迅速剖析运维数据，精准定位服务器问题，提升运维响应速度。广西广电网络打造“广电DeepSeek”行业模型，导入营销、网络等数据，提升服务效率和网络资源配置能力。

政企业务：AI技术驱动普惠创新

中国广电股份公司融合DeepSeek能力，正在规划探索与文化、教育等领域的合作，助力广大文化单位业务接入DeepSeek，打造跨行业融合应用，实现业务智能化创新。中国广电山东公司在智算开发平台完成DeepSeek的私有化部署，通过采用大模型微调、本地知识库建设及增强检索生成（RAG）等技术形式，在党员教育培训、基层党组织建设等方面实现智能化、精细化、高效化，更好地服务于各级党委政府。华数传媒研发与运营的“诗画浙江文旅惠民卡”上线与DeepSeek融合的“文旅宣推官艾珈”，24小时在线为游客提供个性化智能服务，支持多轮对话与智能推荐，覆盖浙江旅行规划、惠民卡使用答疑等场景。吉视传媒推出省级文旅垂直AI平台“吉林文旅大模型”，整合历史、自然与民俗资源，提供智能导游、个性化路线推荐等服务。广西广电网络利用DeepSeek和QWen（千问）等AI工具，构建“智能文化素材库”，为地方文化机构提供非遗数字化解决方案，助力文化数字化建设。东方有线依托DeepSeek在智能辅导与个性化学习、教育内容创作与自动化生成、智能问答与语言处理等多方面进行创新变革，推动教育的个性化、智能化、网络化发展。提供生成个性化作业与错题集，为学生提供智能问答服务，覆盖学习辅导与心理健康领域。中国广电广州公司推动智能播控技术与智慧城市应用场景融合，助力广州文化产业数字化升级。

技术驱动，融合创新，推动行业系统性变革。从智能客服到收视体验优化，从政企业务赋能到运营管理提升，中国广电正在积极应用AI技术，重塑广电网络行业，同时赋能千行百业。下一步，中国广电将加速推动AI大模型在广电网络各领域、各环节的深度融合与广泛应用，全力构建广电特色的人工智能大模型，推动行业系统性变革、高质量发展，更好服务党和国家，服务人民群众。

(责编：曹淼、李源)

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