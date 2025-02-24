原标题：虎林至长春天然气管道干线工程主体焊接完成

近日，国家“十四五”重点项目虎林—长春天然气管道干线工程主体焊接完成，为项目年底前全面建成投产奠定坚实基础。

虎林—长春天然气管道包括1条干线、8条支线，全长2073公里，干线起自黑龙江省鸡西市虎林市，止于吉林省长春市，途经黑龙江、吉林两省，长度795公里，设计压力10兆帕，设计年输气能力100亿立方米。该工程于2024年1月开工，截至目前顺利实现线路工程主体焊接完工，焊接一次合格率超98%。

虎林—长春天然气管道超80%的线路途经素有“耕地中的大熊猫”之称的黑土地，在水土保持及土壤地力水平恢复等方面面临诸多挑战。国家管网集团积极践行绿色发展理念，落实黑土地保护设计方案，严控施工过程中的作业带宽度、分层分类堆放、土工布隔离等保护措施，最大程度降低对黑土地的扰动，当好“黑土卫士”，全力打造生态示范工程。

面对复杂多变的施工环境，国家管网集团坚持高标准加强全过程施工管理，利用自主研发的工程项目管理系统，依托“工业互联网+安全生产”技术，通过作业面智能监控、无人机飞行直播、人员实时视频监视，实现对施工过程的全面监控和管理。

在丘陵地区，针对连续起伏、坡度变化频繁的复杂地形，虎林—长春管道试验使用柔性内焊机，可在坡度变化25度范围内的管道内上下爬坡、安全驻停，相较于传统内焊机，能够有效减少焊接断点，实现连续自动化焊接作业，提高施工效率和安全性。

在平原地区，通过规模化应用18米加长钢管，减少线路段焊口7360道，有效缩短管道安装周期，提升管道本质安全，打造平安管道。

虎林—长春天然气管道工程是国家管网集团推动实现开放条件下能源安全的重要举措，建成后将接入天然气“全国一张网”，与已建成的中俄东线天然气管道和东北地区天然气管网实现互联互通，进一步提升我国东部能源通道保供能力，对于推动新时代东北全面振兴、更好保障国家能源安全和经济安全具有重要意义。

(责编：董童、李源)

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