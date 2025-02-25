原标题：市场需求高涨 企业ABS发行数量与规模均显著增长

在政策支持与市场需求的共同推动下，企业资产支持证券（ABS）正成为企业盘活存量资产、优化融资结构的优选工具。今年以来，企业ABS发行数量与规模均显著增长。据Wind资讯数据统计（全文数据来源），截至2月24日（以起息日计），年内共有154只企业ABS在交易所债券市场发行，发行规模合计达1266.03亿元，发行数量及规模分别同比增长36.28%和48.16%。

东方金诚结构融资部执行总监张文玲在接受《证券日报》记者采访时表示，当前企业ABS的快速发展符合预期。具体来看，政策方面，监管部门持续通过优化审批流程、降低准入门槛等措施，提升对企业ABS的支持力度；市场需求方面，企业对优化财务结构、提升资产流动性和多元化融资的需求不断增长，尤其在消费金融、绿色低碳等领域，ABS需求将进一步扩大；此外，金融科技创新，提升了资产证券化的效率和透明度，降低了成本，为市场长期发展提供了支持。

愈发受到市场青睐

据悉，企业ABS是我国资产支持证券市场的重要组成部分，与信贷ABS、ABN（资产支持票据）及公募REITs共同构成了多元化的资产证券化产品体系。其中，企业ABS凭借着风险隔离、资产类型广泛、融资成本较低和市场流动性较强等优势，愈发成为企业融资的重要选择之一。

数据显示，上述154只企业ABS产品涉及102家公司，其中有22家公司年内发行企业ABS产品两次及以上。值得一提的是，声赫（深圳）商业保理有限公司年内14次发行相关产品，合计发行规模达76.75亿元。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，企业ABS产品通过设立特殊目的载体（SPV），实现了与发起人其他资产的风险隔离，有效降低了投资者的风险。此外，企业ABS产品的分层结构设计为投资者提供了额外保障，劣后级为优先级提供安全垫，同时结合差额补偿人、第三方担保等外部增信安排，进一步增强了企业ABS的偿债保障能力。企业ABS通常能够以较低利率融资，对原始权益人而言，这是一种成本较低且高效的融资方式。

除了风险隔离的优势外，资产类型广泛也是企业ABS产品受到青睐的重要原因。在张文玲看来，从企业融资角度来看，广泛的资产类型为企业盘活存量资产、拓宽融资渠道提供了更多可能性；从投资者角度来看，覆盖融资租赁、消费金融等多个类型的底层基础资产提高了投资分散度，有效降低单一主体违约带来的损失，从而帮助投资者更好地控制投资风险。

数据显示，上述154只企业ABS产品涵盖了供应链应付账款（20.2%）、融资租赁债权（19.6%）、银行/互联网消费贷款（16.5%）、一般小额贷款债权（12.8%）等14类基础资产类型。

田利辉表示，随着金融市场愈发成熟及投资者对多元化投资工具需求的增强，企业ABS未来会显现出创新产品涌现、市场规模扩大、行业覆盖更广等三大趋势。

更好服务实体经济

今年以来，监管部门也多次发声，强调企业ABS产品在服务实体经济方面的重要作用。

例如，中国证监会于2月7日发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》提出，“支持符合条件的绿色产业企业发行上市、融资并购及发行绿色债券、绿色资产支持证券”；2月17日，中国证监会召开党委会时也提出，“要做好民营企业股债融资支持”。

然而，在实际使用企业ABS产品的过程中，仍存在一定的风险挑战。张文玲表示，资产证券化面临的主要风险包括信用风险、流动性风险和利率风险。具体来看，信用风险主要体现在经济下行期，企业和个人的财务状况可能恶化，导致基础资产违约率上升，进而影响企业ABS的兑付能力；流动性风险则源于企业ABS二级市场交易活跃度较低、投资者群体有限以及交易结构复杂，投资者在需要变现时可能难以迅速找到合适的买家，从而面临流动性压力。此外，利率风险表现为市场利率下行时，发行人可能提前赎回产品，导致投资者面临再投资风险。

为了更好地发挥企业ABS在服务实体经济中的作用，并推动市场健康发展，田利辉建议，首先，原始权益人和发行机构需要加强对基础资产的风险评估和管理，确保基础资产的质量；其次，投资者应构建多元化的投资组合，分散风险，降低单一ABS产品对整体投资组合的影响；再次，监管层需要加强信息披露和监管力度，提高市场透明度，让投资者更好地了解ABS产品的风险和收益特征；最后，要着力提高市场流动性。

(责编：罗知之、陈键)

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