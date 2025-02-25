李豪悦

原标题：票房大卖、周边火热 《哪吒2》“电影+”模式大获成功

《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）的亮眼成绩正在全球多点开花。

CMC华人文化集团公司最新数据显示，截至2月24日9时20分，《哪吒2》在北美总排片量达到945间影院，累计票房1386万美元（约合9977万元）；在澳新地区总排片量151间影院，累计票房414万美元（约合3002万元）。

值得一提的是，除北美、澳新等已上映地区外，《哪吒2》近日也已登陆中国香港和中国澳门。在国家电影局指导下，经中央政府驻港联络办、中央政府驻澳联络办和香港特区政府相关部门、澳门特区政府相关部门的大力协调，《哪吒2》2月22日起在中国港澳地区超过60家电影院上映，多家影院的放映场次座无虚席，整体上座率达80%。

据了解，《哪吒2》首日中国港澳影院排片由逾500场加至超800场，这一规模在中国港澳影史上前所未有。

灯塔专业版数据显示，截至2月24日18时50分，《哪吒2》全球票房达137.89亿元。

围绕《哪吒2》掀起的消费热潮也在不断发酵，特别是周边产品的销售火爆。据不完全统计，截至目前，《哪吒2》的联名品牌数量已超过20个，覆盖十数个不同行业。其中，潮玩消费尤其突出。伴随着“谷子经济”爆发的热潮，文娱IP企业争相布局。

2月份，上海阅文信息技术有限公司旗下衍生品品牌阅文好物与新锐IP衍生品品牌FunCrazy疯玩宣布，双方就现象级爆款电影《哪吒2》衍生品发售达成合作，阅文好物获得FunCrazy疯玩《哪吒2》衍生品的国内总经销权。据了解，双方此次将合作销售多款《哪吒2》IP衍生品，多款产品已在线上全渠道开启预售。

阅文好物方面向《证券日报》记者表示，与FunCrazy疯玩合作后，阅文好物将利用自身的衍生品线上线下全渠道发行优势助力《哪吒2》走进千家万户。同时，这次合作也标志着阅文好物IP衍生品发行能力的系统化升级，此后除了售卖上海阅文信息技术有限公司旗下《庆余年》《全职高手》《诡秘之主》等耳熟能详的IP衍生品外，阅文好物也将开放合作生态，利用完善的渠道优势及丰富的IP衍生品运营经验，与全行业伙伴加大合作，共同放大优质IP的影响力。

平台方面，阿里巴巴授权宝（天津）文化传播有限公司（以下简称“阿里鱼”）旗下娱乐电商平台阿鲤鱼（天津）文化传播有限公司杭州分公司，与《哪吒2》同步推出官方周边手办众筹项目，截至2月24日，该项目众筹金额已经达到3239万元，成交量达到75050。

谈及《哪吒2》的联名热潮，阿里鱼相关负责人向《证券日报》记者表示，爆款IP的出现和长线运营，能帮助“谷子经济”扩大市场，实现良性发展。同时，以《哪吒2》为代表的国创IP能逐渐改善海外IP在“谷子经济”中的主导地位。

有业内人士表示，爆款电影的经济潜力难以估量，这也是《哪吒2》“电影+”模式大获成功的核心原因。

(责编：罗知之、陈键)

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