杜雨萌

原标题：打出政策“组合拳” 促进粮食等农产品价格企稳回升

2月23日，《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（即中央一号文件）正式对外发布。2月24日，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀，中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东一同出席国新办举行的新闻发布会，介绍有关情况并答记者问。

韩文秀表示，过去一年，我国克服了较为严重的自然灾害等不利影响，“三农”工作取得了显著成绩。当前，我国“三农”发展呈现许多新趋势新特征，面临许多新情况新问题，需要系统谋划和有效加以应对。今年中央一号文件在稳定“三农”工作部署总体格局基础上，将深化农村改革贯穿全篇，总体框架可以概括为“两个持续、四个着力”。“两个持续”就是持续增强粮食等重要农产品供给保障能力、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。“四个着力”就是着力壮大县域富民产业、着力推进乡村建设、着力健全乡村治理体系、着力健全要素保障和优化配置体制机制。

粮食丰产丰收，无疑为稳物价、稳民心、稳大局发挥了至关重要作用。韩文秀称，今年在持续增强粮食等重要农产品供给保障能力方面，一是要稳面积、增单产两手发力。二是强化农业科技和装备支撑，因地制宜发展农业新质生产力。三是构建多元化食物供给体系。

尽管我国重要农产品已实现稳产增产，但去年以来，部分农产品价格低迷，有些品种价格跌幅较大，影响农业生产经营效益。“对今年中央一号文件从生产、消费、贸易等方面，打出一套政策‘组合拳’，促进粮食等农产品价格企稳回升，保护农民务农种粮积极性。”祝卫东表示。

据祝卫东介绍，其一，加大政策支持力度。价格方面，落实稻谷、小麦最低收购价政策，在河南、江苏、黑龙江、安徽四省启动稻谷托市收购，加大小麦、玉米收储力度，促进大豆销售和加工转化，稳定市场价格，防止出现卖粮难。补贴方面，继续稳定耕地地力保护补贴政策，完善玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策，鼓励地方开展粮油种植专项贷款贴息试点。保险方面，降低产粮大县农业保险县级保费补贴承担比例，推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积，加快从防范自然风险向防范市场风险拓展。同时，围绕调动地方政府抓粮积极性，今年将扩大产粮大县公共服务能力提升行动实施范围，启动实施中央统筹下的粮食产销区省际横向利益补偿机制，通过“受益”省份出资、“贡献”省份获得补偿的方式，拿出更多的“真金白银”加大对粮食主产区和产粮大县支持。

其二，着力促进产销衔接。打通市场需求“最后一公里”，破除产销堵点卡点，着力稳预期、稳价格、稳市场。比如，针对奶牛养殖亏损问题，明确要求落实灭菌乳国家标准，促进鲜奶消费，支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展，促进生鲜乳就地加工转化。同时，加强农产品市场信息发布和预期引导，加强产能监测和调控，促进产业平稳发展。

其三，强化贸易与生产协调。我国是全球第一大农产品进口国，农产品进口是减轻资源环境压力、弥补供需缺口、平衡贸易关系的重要途径。但需要把握好进口的节奏和力度，避免冲击国内产业发展。中央一号文件强调，要完善农产品贸易与生产协调机制，综合施策推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平，稳定市场供需，防止谷贱伤农、肉贱伤农，维护好农民利益。目前，有关部门正在采取一揽子措施促进肉牛、奶牛等行业纾困，下一步随着政策持续发力，生产经营状况会有望好转。

农民增收直接关系群众的获得感、幸福感。祝卫东强调，要着力发展富民产业。针对脱贫地区帮扶产业发展不均衡，有的发展活力不强甚至难以为继等问题，要按照巩固、升级、盘活、调整的原则，一业一策分类推进帮扶产业提质增效。发展乡村产业，根本目的还是富民，要完善联农带农机制，将新型农业经营主体扶持政策同带动农户增收挂钩，探索通过保底分红、入股参股、服务带动等方式，让农民群众有活干、有钱赚。另外，着力促进农民工稳岗就业增收。要开展防止返贫就业攻坚行动，增强帮扶车间就业吸纳能力，确保脱贫人口的务工规模和收入稳中有增。针对农民工工资被拖欠问题，要推动农民工工资支付保障制度全面覆盖和有效运转，依法纠治各类欠薪问题。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经