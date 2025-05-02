原标题：三船同靠 天津国际邮轮母港迎来客流高峰

5月1日，三艘国际邮轮停靠在天津国际邮轮母港（无人机照片）。

当日，天津国际邮轮母港迎来皇家加勒比邮轮“海洋赞礼”号、东方邮轮“梦想”号和大洋邮轮“芮吉塔”号三艘国际邮轮同时停靠，这也是天津国际邮轮母港复航以来的首次“三船同靠”。据统计，当天出入境旅客近1.5万人，办理240小时过境免签手续的旅客400余人，创下天津邮轮母港复航以来单日出入境人数和单日办理240小时过境免签手续人数新高。五一假期，天津国际邮轮母港预计接待游客2万余人次，同比增长近4倍，其中外籍旅客近3000人次。

新华社记者 赵子硕 摄

(责编：王连香、杨迪)

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