三船同靠 天津国际邮轮母港迎来客流高峰
2025年05月02日08:52 | 来源：新华网
小字号
原标题：三船同靠 天津国际邮轮母港迎来客流高峰
5月1日，三艘国际邮轮停靠在天津国际邮轮母港（无人机照片）。
当日，天津国际邮轮母港迎来皇家加勒比邮轮“海洋赞礼”号、东方邮轮“梦想”号和大洋邮轮“芮吉塔”号三艘国际邮轮同时停靠，这也是天津国际邮轮母港复航以来的首次“三船同靠”。据统计，当天出入境旅客近1.5万人，办理240小时过境免签手续的旅客400余人，创下天津邮轮母港复航以来单日出入境人数和单日办理240小时过境免签手续人数新高。五一假期，天津国际邮轮母港预计接待游客2万余人次，同比增长近4倍，其中外籍旅客近3000人次。
新华社记者 赵子硕 摄
(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- “五一”假期首日出行人数预计超3.4亿人次 交通部门多举措保障群众出行
- 人民网北京5月1日电 （记者乔雪峰）5月1日，记者从交通运输部获悉，“五一”假期首日，全社会跨区域人员流动量预计34095万人次，环比增长59.9%，同比增长8.0%。 其中，铁路客运量预计2250万人次，环比增长22.8%，同比增长8.7%。…
热门排行
微信扫一扫
提供新闻线索
提供新闻线索
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开