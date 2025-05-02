人民网福州5月2日电 （记者许维娜）第八届数字中国建设峰会期间，第二届“长城杯”信息安全铁人三项赛（防护赛）总决赛在福建福州举办。本届大赛由中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部、国家市场监督管理总局、国家数据局指导，中国信息安全测评中心、北京师范大学等单位联合主办。

本届大赛以“智能防护，开启数字安全新时代”为主题，经过线上初赛、半决赛的角逐，来自84所高校的100支参赛队伍、近400名参赛学生会师总决赛。福建省委常委、常务副省长王永礼专程到比赛现场看望大赛组委会同志和参赛选手，福建省政协副主席黄如欣也出席此次活动。

与会嘉宾认为，随着AI技术的迅猛发展以及行业渗透加快，网络空间安全形势渐趋复杂。作为一项面向高等院校全日制在校生的公益性科技类竞赛，本届大赛通过模拟真实的网络环境和企业计算环境，检验了参赛选手的网络安全实战能力，不仅为高校网络安全专业学生提供了一个展示才华的舞台，也为网络安全产业的发展引入了新的生力军。

总决赛开幕仪式上，国家数据局数字科技和基础设施建设司司长杜巍、中国信息安全测评中心主任彭涛等嘉宾致辞，大赛主办、承办单位的代表共同启动本次总决赛。

经过7小时角逐及大赛裁判组严格评审，本次总决赛评比出一、二、三等奖和专项奖。来自广州大学、南京邮电大学通达学院、合肥师范学院的队伍获得一等奖；来自浙江师范大学、吉林大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、西北大学、山东警察学院、安徽工业经济职业技术学院、北京航空航天大学、中山大学、五邑大学、安徽大学、上海交通大学、南昌航空大学科技学院、广东外语外贸大学等15所高校的队伍获得二等奖；来自东南大学无锡校区的队伍获得逆向分析专项奖，来自南京航空航天大学的队伍获得人工智能专项奖，来自电子科技大学的队伍获得网络渗透专项奖；此外，来自全国高校的79支队伍获得三等奖及其他奖项。

与会嘉宾还表示，期待未来有更多高校网络安全专业学生踊跃参赛，加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，携手迈进更加美好的“数字未来”。

(责编：王连香、高雷)

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