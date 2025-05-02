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“看清美国滥施关税”

财米油盐 ｜面对美国关税“闹剧”，义乌在打什么牌？

2025年05月02日13:07 | 来源：人民网
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从4月2日宣布对贸易伙伴征收所谓“对等关税”，到主动承认对华高关税“过高”且不可持续，美国挑起的这场关税“闹剧”已一个月。

在“卖全球、买全球”的义乌国际商贸城，大大小小分布着超7万家外贸商户，其中3000多家参与对美贸易，依存度各不相同。一个月过去，“世界超市”义乌情况如何？正值圣诞节用品的采购旺季，“财米油盐”栏目组近日前往实地探访。

“我们店来自美国的订单只占3%左右，影响不大。”蒋江平夫妇经营着一家圣诞服装门店，主要面向欧洲市场，目前生产订单已排到7月下旬。记者注意到，不到一个小时，就有两批客商到店咨询，其中一位来自意大利的客商是首次到访。

“4月是圣诞用品生产下单的旺季，从关税加到145%到现在，我们差不多有一半的订单受到了影响。”主要经营圣诞饰品的王晓丽，对关税带来的影响则感受更为深刻。她分析，5月底之前义乌能否出货，将直接关系到美国当地市场冬季货架供应是否稳定。

“对于美国那边的终端消费者，如果关税风波持续，今年的圣诞用品就只能花更多钱买，甚至无法买到。”她说。

尽管对美业务占比较大，但对于公司发展王晓丽并不担忧。她表示，对美订单减少只是意味着“加班变少了”。近年来，她所经营的外贸公司持续稳定地发展南美洲、欧洲等地区的客户。如今，她有更多时间和精力打磨产品、提升品质，更好服务全球其他地区客户。

来自阿根廷的客商Ariel Maldjian证实了王晓丽的说法。“留给采购圣诞用品的时间不多了。5分钟前，我们就在讨论来这家店里买些什么。”他说，义乌之所以吸引全球客商前来，不仅在于商品的丰富，上乘的质量是另一个重要原因。

“财米油盐”了解到，面对不合理的关税挟持，义乌的外贸企业不仅积极拓展多元市场，而且通过提前谋划、主动创新、拉长产业链提升自身竞争力。

经营着一间3D打印玩具商店的吕旭连表示，3D打印玩具属于新兴领域，公司在创立之初，便注重打印耗材的自主研发和生产，保证了产品在色泽、质量等方面在行业内具有优势。

他告诉记者，关税风波下，许多美国客商先是观望一周，最终还是因为找不到同样性价比的供应商而选择“回头”下单。还有美国客商主动提出，希望通过协商减轻关税带来的价格影响。

吕旭连说，公司整体业务的增速远超美国单一市场的增速，对美业务占比已从原来的八成左右下降到三成左右，大大减轻了此轮关税风波带来的冲击力。“之前我们的生产线上是一、两千台机器，现在我们有五、六千台，多生产出来的产品都销售到其他国家去了。”

不仅义乌老板们主动求变、以变应变，政策层面也带来“及时雨”。4月29日，义乌发布了最新的促进民营经济高质量发展十条措施，不仅包括支持科技创新、智能改造、人才引育等多项内容，还明确提出将安排1亿元专项资金，用来支持3000余家参与对美贸易的市场商户出海拓市场、抢订单。

广阔的市场空间、成熟的产业链条、及时的政策支持，给予了义乌老板们敢闯敢创的底气，让义乌这座外贸重镇在国际风云变幻中更显韧性。在一次次面对面的交谈中、实打实的合同里，这座“世界超市”始终“敞开大门做生意”，将全球230多个国家和地区与210多万家“中国制造”企业紧密相连。

正如今天的中国，坚持“握手”而非“挥拳”、“拆墙”而非“筑垒”、“联通”而非“脱钩”，始终以开放发展自己，以开放造福世界。“下一个‘中国’，还是中国”!

总策划：孙海峰 杨义

制片人：章斐然 谢婷 戴谦

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 王仁宏 方彭依梦

摄像：王仁宏

剪辑：张培扬

设计：郑美钰

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)
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