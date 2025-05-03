欧阳易佳

“这是我的幸福时刻。”德国游客Rita头戴遮阳帽，骑着小电驴在阳朔十里画廊飞驰。风扬起她金棕色的发梢，掠过层层叠叠的翡翠色峰林，惹得她对着相机直呼：“我感觉像在童话故事里一样，周围的一切像是在明信片里。”

在Rita最新的vlog视频中，竹筏载着欢笑声划开碧玉水面，喀斯特峰丛倒影碎成粼粼波光。网友纷纷评论“真是美得令人窒息。”“这里简直是天堂！”

Rita乘坐电动车驰骋在广西桂林阳朔的山间小径。受访者供图

缤纷五月，万紫千红织锦绣，恰是人间胜景时。我国入境免签“朋友圈”持续不断扩大，国家移民管理局公布的数据显示，2025年一季度，全国移民管理机构累计查验出入境人员1.63亿人次，外籍旅客1743.7万人次，同比上升33.4%。

在浙江安吉体验美丽乡村记录美轮美奂的山水美景、在福建厦门打卡海上“生态文明明珠”筼筜湖、在湖南张家界国家森林公园黄石寨观日出……不断加强生态文明建设，天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，人与自然和谐共生的美丽画卷让老外爱上中国“生态游”。

“流量”背后，中国“生态游”缘何强势“出圈”？

“我国幅员广阔、地形地貌气候差异性显著，既有寒带、温带森林，也有热带亚热带雨林；既有滨海及海岛，也有戈壁沙漠；既有绵延的高山峻岭，也有温润水乡湖泊，丰富多样性资源为生态旅游提供了发展基础。”中国人民大学环境学院副教授苏明明告诉记者，“240小时过境免签政策简化了外国游客来华旅游手续，为生态旅游未来的多元化、专业化、国际化发展带来机遇。”

“生态旅游既是目前国际旅游的大趋势，又是利用和保护自然生态系统的有力措施。”湿地生态修复全国重点实验室筹委会主任吴季松认为，“让外国人了解中国”很重要，旅游部门要讲好中国故事，不仅是指人文，更要注重自然，通过生态旅游展示中华优秀传统文化。

“我像是走进了一个全新的世界，又感觉像是回到了家。”瑞典游客Tiina第一次来到中国，就被苏州园林所吸引。亭台楼阁、假山池沼、花木扶疏，Tiina漫步在拙政园中，感叹到“中国古老的建筑遗产被精心保存，在这里能一窥历史的面貌。”

“尽管中国的车辆很多，但是街道始终保持干净，来往的电车让这里的空气清新。”更让Tiina疯狂“打call”的是“绿色”生活方式，“如果敢大胆做梦，我希望未来能把这里称为我的家。”

Tiina在社交媒体平台晒出游玩中国的经历。受访者供图

出门游玩离不开衣食住行，外国游客在中国消费体验如何？支付是否便利？留学生Julio有话说。

“初到重庆，我就被麻辣鲜香的鸳鸯火锅瞬间俘获。街头巷尾的辣子鸡、串串香和小面，更是令我难以忘怀。”Julio来自西班牙，他说，“中国金融机构提供的先进支付方式一一手掌支付，让更多外国游客享受到便捷的支付服务，让我们的消费更加随心所欲了。”

Julio（右二）和朋友们在重庆洪崖洞的合影。受访者供图

苏明明认为，外国游客来华参与生态文化旅游，有利于提升中华文明的国际影响力，提升国际对中国的认识，促进国际交流。从经济层面来看，为生态旅游目的地及旅游相关产业发展带来机遇，优化生态价值实现路径，促进当地社区的发展。

在社交媒体平台，Tiina开始筹备前往杭州的旅程；Rita用新学的中文词汇“你好”向周围的村民一一打招呼；Julio和朋友们在返程的飞机上相互传送照片，光线穿透云层，晕染出一片片霞光。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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