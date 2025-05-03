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“好房子”建设按下快进键 助推居住品质提升

人民网记者 许维娜
2025年05月03日08:26 | 来源：人民网
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备受关注的“好房子”国家标准——《住宅项目规范》于5月1日起正式施行。文件首次从政策层面将“好房子”概念转化为可执行的量化指标，以层高不低于3米、4层及以上住宅必配电梯、日照噪声严格限值等38项核心条款，重塑住宅产品标准，推动行业从规模扩张的“量”时代加速迈入品质竞争的“质”时代。

作为我国首部覆盖住宅全生命周期的国家级规范，《住宅项目规范》围绕安全、舒适、绿色、智慧四大维度构建技术体系，不仅明确了结构安全、消防安全等底线要求，更在居住体验层面设定硬性指标。

政策的出台，给房地产行业带来了全新挑战与机遇。如何紧跟国家政策导向，精准对接人民群众日益增长的美好居住需求，成为每一家房地产企业必须直面的关键问题。

近年来众多房企围绕产品力、服务力建设，就如何建设“好房子”展开了持续探索与创新尝试。

今年年初，在多个地方政府工作报告中，“好房子”被明确列为重点工作，相关政策与举措密集出台。

今年2月，北京出台《北京市平原多点区域“好房子”规划管理技术指南（试行）》，该指南详细涵盖了建筑和室内品质的多个方面。

在此过程中，国有企业发挥表率作用，积极探索契合“好房子”标准的开发模式，为购房者打造更优质、更舒适的居住产品。

以首创城发集团为例，作为北京市属大型国企，在首都南翼核心区大兴推出约74万平方米项目——禧悦兴城，通过“三先行三实干”开发模式，探索住宅建设与新国标要求的融合路径。

该项目负责人介绍，禧悦兴城所在的大兴新城，在北京市“万亿城南计划”的持续推动下，区域价值加速兑现。例如，项目距大兴新城站直线距离约200米，搭乘时速160km/h的大兴机场线，7分钟即可直达草桥枢纽，实现与地铁10号线、19号线的无缝换乘，形成“一站直达三环”的高效通勤网络，可快速畅达国贸CBD、金融街、中关村等核心商圈。此外，京开高速、南中轴路等城市主干道环绕周边，进一步提升区域交通通达性。

在产业协同发展方面，大兴新城依托生物医药基地、新媒体基地等产业园区，吸引就业人口集聚，产城融合进程加快，区域职住平衡的发展格局正逐步成型。交通网络的完善与产业资源的集聚，不仅提升了区域的吸引力，也为居住于此的居民提供了更加便捷、高效的生活与工作体验。

在《住宅项目规范》实施的背景下，房地产企业在项目建设中的品质管控成为关注焦点。

据了解，该项目采用“样板先行”制度，在建筑施工和装修阶段，先制作实体样板并经检验评估后再进行批量施工。这种建设方式在一定程度上有助于保障工程质量的稳定性。

在提升居住舒适性方面，项目采取了一系列技术措施。例如，环境约30%绿地率，以全龄主题景观设计，打造春赏樱、夏纳凉、秋观叶、冬沐阳的四季生态体验。

要建造“好房子”，也要建设“好小区”“好社区”“好城区”。

在配套设施建设上，禧悦兴城周边汇聚了多所学校，项目自身也规划了教育配套；商业方面，临近多个大型商业综合体，社区内也布局了商业街区；医疗资源上，依托周边三甲医院，为居民提供医疗保障；生态环境方面，周边分布多个公园，为居民提供休闲空间。

当前，房地产行业正在经历供给侧结构性改革。数据显示，全国TOP50房企中已有多家推出契合新国标的住宅产品，其中央国企占据较大比例。专家表示，国企在平衡短期效益与长期发展方面具有优势，通过参与区域规划和配套建设，推动住宅项目与城市发展协同共进。

从市场反馈来看，高品质住宅项目正获得更多关注。随着消费者对居住品质要求的提升，改善型需求持续释放。在政策引导与市场需求的共同作用下，房地产行业正加速向高质量发展转型，为居民带来更高品质的居住体验。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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