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政策与技术双轮驱动 钢铁行业ESG转型提速

2025年05月03日08:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月2日电 （记者夏晓伦）在全球气候危机加剧与我国“双碳”目标加速落地的背景下，钢铁行业作为碳排“碳大户”，正经历从粗放扩张向绿色低碳的根本性转型。

与此同时，全球ESG治理体系加速完善，钢铁行业加速向智能化、数字化转型，工业互联网平台通过数据驱动优化资源配置。

近日，产业互联网平台找钢集团发布上市后首份《2024 年环境、社会及管治报告》以下简称《报告》，披露其以数字化技术驱动安全合规运营与低碳发展的实践路径

《报告》显示，找钢集团搭建覆盖事前、事中、事后的动态风险控制体系。通过大数据分析等技术工具，实时监测交易异常，2024 年平台交易吨量达5141.8万吨，GMV达1880亿元，累计注册买家超18.3万家、卖家超1.5万家，SKU超63万种，业务覆盖钢铁、电子、工控等多元领域。

在质量管理上，平台建立卖家甄选机制，从产品质量、交付能力等维度综合评估，并通过承运商评级机制优化物流服务，确保售后问题24小时响应实现高解决率

同时，找钢集团通过技术创新推动全产业链效率提升与碳减排。其旗下“胖猫物流”平台通过智能订单匹配，将上海地区承运商平均等货时间从24小时缩短至15小时，车辆利用率提升12%，碳排放量减少近8%；在回程车领域试点空驶优化模式，有效盘活存量物流资源，从源头降低无效能耗。

报告披露的数据显示，相较于传统交易流程，找钢数字化平台订单完成时间缩短50%以上，2024年通过推广废钢回收替代原生原材料，间接减少碳排放约600万吨。此外，胖猫云ERP、找钢指数 APP等工具通过无纸化办公与精准生产调度，进一步助力行业降本减碳，实现社会效益与企业效益双提升。

当前，钢铁行业 ESG 实践正从单一企业行动升级为全产业链协同。政策层面，碳排放权交易市场扩围与能耗双控转向碳排放双控将重塑竞争格局；技术层面，氢能冶金、CCUS 等颠覆性技术与数字化工具将加速融合；市场层面，绿色金融、碳资产交易等创新机制将拓宽融资渠道。

专家表示，数字化技术与ESG理念的深度融合，不仅能提升企业韧性，更将为行业提供可复制的低碳转型路径。随着“双碳”目标的持续推进，钢铁行业的ESG实践将从合规成本转化为竞争优势，为全球工业绿色转型贡献中国方案。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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