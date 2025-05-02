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“五一”假期首日交通出行人数超3.3亿人次

2025年05月02日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京5月2日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2025年5月1日（劳动节假期第1日），全社会跨区域人员流动量33271.4万人次，环比增长56.0%，同比增长6.2%。

其中，铁路客运量2311.9万人次，环比增长26.2%，同比增长11.7%。

公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）30561万人次，环比增长59.3%，同比增长4.7%。其中，公路营业性客运量3948万人次，环比增长10.5%，同比增长3.9%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量26613万人次，环比增长70.5%，同比增长4.8%。

水路客运量164.9万人次，环比增长99.1%，同比增长87.5%。

民航客运量233.6万人次，环比增长0.5%，同比增长8.9%。

(责编：王连香、高雷)
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