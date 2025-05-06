打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“财经观察”

14.67亿人次出行！绘就“五一”活力图景

人民网记者 王连香
2025年05月06日08:40 | 来源：人民网
小字号

沉浸式旅游受青睐，县域乡村游热度高涨，入境游持续火爆……这个“五一”假期，天气宜人，城乡居民出游意愿高涨。

据交通运输部预计，全社会跨区域人员流动量累计14.67亿人次，同比增长8%。其中，铁路客运量同比增长10.8%；公路人员流动量同比增长7.6%；水路客运量同比增长24.9%；民航客运量同比增长11.8%。值得一提的是，假期第一天，铁路发送旅客创单日旅客发送量历史新高。

记者观察发现，假期期间，公路出行以省内短途、周边游为主，跨省出行较清明节假期明显增加，其中，新能源汽车流量明显增长。

据了解，铁路方面，“火车向着景区开”成为“五一”假期的显著特点。如国铁集团郑州局加大郑州、洛阳等热门旅游城市间列车公交化开行力度；在四川，“动车游九寨”等中短途旅游成为热门出行选择；国铁兰州局还开行了兰州至平凉踏春赏花旅游列车等。

此外，随着过境免签等便利出入境政策持续释放吸引力，今年“五一”假期全国口岸日均出入境人员预计将达215万人次。

一条条交通大动脉高效运转，满载着人们对美好生活的向往，串联起城乡之间的烟火气息，更折射出中国经济蓬勃向上的强劲动能。这组不断刷新的出行数据，正是中国经济“稳中有进”最生动的注脚，也让世界看到一个充满活力的中国。

设计：王连香

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
14.67亿人次出行！绘就“五一”活力图景
　　沉浸式旅游受青睐，县域乡村游热度高涨，入境游持续火爆……这个“五一”假期，天气宜人，城乡居民出游意愿高涨。 据交通运输部预计，全社会跨区域人员流动量累计14.67亿人次，同比增长8%。…
大力弘扬工匠精神 他们奋斗的身影熠熠生辉
　　“择一事终一生”“偏毫厘不敢安”“千万锤成一器”……在这个“五一”国际劳动节，无数劳动者坚守在平凡的岗位上，怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，以匠心推动中国制造向中国创造转变，在新征程上创造新的辉煌。 “千锤百炼”铸就钢铁人生 巡查产线设备，保证生产设备运行良好；跟踪当天2300产线的重点生产品种、工艺执行和操作纪律情况，确保产品达标……5月1日7时30分，全国劳动模范郭鹏准时来到鞍钢集团本钢板材热轧厂2300生产线的岗位上，开始了一天的工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部