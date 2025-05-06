人民网记者 王连香

沉浸式旅游受青睐，县域乡村游热度高涨，入境游持续火爆……这个“五一”假期，天气宜人，城乡居民出游意愿高涨。

据交通运输部预计，全社会跨区域人员流动量累计14.67亿人次，同比增长8%。其中，铁路客运量同比增长10.8%；公路人员流动量同比增长7.6%；水路客运量同比增长24.9%；民航客运量同比增长11.8%。值得一提的是，假期第一天，铁路发送旅客创单日旅客发送量历史新高。

记者观察发现，假期期间，公路出行以省内短途、周边游为主，跨省出行较清明节假期明显增加，其中，新能源汽车流量明显增长。

据了解，铁路方面，“火车向着景区开”成为“五一”假期的显著特点。如国铁集团郑州局加大郑州、洛阳等热门旅游城市间列车公交化开行力度；在四川，“动车游九寨”等中短途旅游成为热门出行选择；国铁兰州局还开行了兰州至平凉踏春赏花旅游列车等。

此外，随着过境免签等便利出入境政策持续释放吸引力，今年“五一”假期全国口岸日均出入境人员预计将达215万人次。

一条条交通大动脉高效运转，满载着人们对美好生活的向往，串联起城乡之间的烟火气息，更折射出中国经济蓬勃向上的强劲动能。这组不断刷新的出行数据，正是中国经济“稳中有进”最生动的注脚，也让世界看到一个充满活力的中国。

设计：王连香

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经