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中国铁路成都局开行东北方向首趟跨省旅游列车

2025年05月06日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者王连香）5月5日，“熊猫专列·什邡号”旅游列车从成都西站驶出，这是中国铁路成都局自2025年春运后继“秘境翁丁”“赏花专列”等多趟主题旅游列车开行后，首趟开往东北方向的跨省旅游列车。

此趟“熊猫专列·什邡号”旅游列车将沿焦作、哈尔滨、伊春、建三江、抚远、饶河、牡丹江、沈阳等站点展开画卷式行程，游客们采取“火车+汽车”“专列+专线”的方式，以“适老化服务+慢节奏深度游”为核心，串联云台山、哈尔滨、抚远、丹东等中原文化地标与东北边境秘境，为银发游客提供集自然观光、历史人文体验与康养服务于一体的高品质旅程，深入探索沿途的精华景点。

列车上举办民族舞蹈等活动。

工作人员在列车上举办民族舞蹈等活动。中国铁路成都局供图

据了解，此趟行程，旅客们将先后游览河南焦作全球世界地质公园、国家森林公园、首批国家AAAAA级旅游景区云台山、因太极拳而驰名中外的陈家沟、汇集了文艺复兴、拜占庭、巴洛克等多种风格的中央大街、防洪纪念塔、太阳岛、俄罗斯风情小镇、五营国家森林公园、汤旺河林海奇石风景区、中国林都木雕园、小兴安岭石苑、黑瞎子岛、东极宝塔、湿地公园、野熊园、等景区。

针对该趟“熊猫专列·什邡号”旅游列车银发游客较多的实际，四川成都铁路国际商旅集团有限公司精心设计打造“健康主题列车”，新增配了健康宣传标志标识、冷冻药品的冰箱和膳食宝塔、健康指导工具，“银发护卫队”全程在线，为需定时服药的游客建立详细健康档案，提供贴心的用药提醒服务，让银发游客无需担忧健康管理问题。

“为了更好的服务银发游客出行需求，保障他们的乘车安全，我们推出了‘全程呵护’服务模式，每节车厢不仅配备了‘旅行管家’，提供行李搬运、路线咨询、景点介绍等一对一服务，还在卫生间、淋浴房增设了防滑地垫和紧急呼叫器，24小时保障游客们的出行安全。”成都客运段旅游车队列车长邓辉介绍道。

为了让游客们在行程中有更舒适、愉悦的乘车体验，成都局集团公司工作人员还在列车上举办3场川剧变脸秀和民族舞蹈等活动，为漫长的旅途增添欢乐氛围。同时，列车餐车还贴心准备了熊猫套餐、银耳汤、宫保鸡丁、麻婆豆腐、地三鲜、清炒时蔬等营养丰富、口味清淡的餐食供选择，既满足不同游客的口味需求，又兼顾健康饮食，让游客们在品尝美食的同时，充分感受旅途的温暖与贴心。

(责编：王连香、吕骞)
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