人民网记者 李栋

当前，距夏粮大面积收获还有一个月左右，全国即将进入“三夏”大忙时节。农业农村部农情调度显示，目前，冬小麦进入灌浆期，冬油菜开始收获，玉米、水稻等作物春播进入高峰。

眼下，黄淮海地区冬小麦进入产量形成关键期。河南省8500多万亩小麦进入扬花期和灌浆期，小麦抗旱工作成为夯实今年夏粮产量的重中之重。

“目前麦田土壤墒情、小麦苗情长势总体较好。但根据历史经验，从现在开始到成熟收获之前，小麦生产还要经历倒春寒、干热风、病虫害、倒伏早衰、烂场雨等多个关口。”农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学教授郭天财表示，灌浆期要依据病虫监测结果，将杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂及叶面肥等科学配伍、混合喷施，防病治虫，预防干热风和早衰，实现“一喷多效”，确保小麦安全生产。

不久前，河南省财政紧急下达资金5000万元，支持各地迅速开展抗旱浇麦、保粮稳产工作。按照特事特办、急事急办原则，河南省财政实施国库现金专项调度，资金已全部下达地方。

夏油作物是指在夏季收获的油料作物。数据显示，今年，我国冬油菜面积1.1亿亩，连续7年增加。

连日来，湖南省永州市道县的18万亩油菜迎来收获季，金黄的油菜田一望无际，沉甸甸的油菜荚压弯了枝头。

“今年的油菜长势相当好，杆子粗，荚子满，估计今年能够产50000多斤，能比去年增产不少。”农户杨高吉介绍，得益于政府提供肥料和技术支持，今年的油菜种植成本大幅降低，承包的农田也从10多亩发展到了180多亩。

道县农业农村局相关负责人介绍，近年来，大力推广“稻稻油”三熟制水旱轮作模式，有效降低了农户种植成本。今年，道县油菜种植面积达到18万亩，较去年增加 0.8 万亩，预计可收油菜籽2万多吨，产值超1.9亿元。

根据农业农村部农情调度，我国冬油菜主产区去年冬天和今年春季气候条件总体有利，加上增产措施技术到位率高，油菜长势良好，丰收在望。

夏粮是全年粮食生产的首战，产量占全年粮食总产量的1/4。为助力夯实粮食丰产基础，近期，财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金3.76亿元，支持山西、江苏、安徽、河南、广西、陕西等6省（自治区）做好抗旱救灾等相关工作，重点用于对相关地区开展喷肥保苗、浇水补墒、农作物改种补种等农业生产抗旱防灾救灾措施给予适当补助，助力减轻灾害影响，为促进全年粮食丰产提供有力支撑。

“下一步，坚决打好‘奋战120天夺夏收粮油丰收行动’的收官战，一个关口一个关口地过，一个环节一个环节地抓，奋力夺取夏收粮油首战告捷。”农业农村部总农艺师、种植业管理司司长潘文博在一季度农业农村经济运行情况发布会上表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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