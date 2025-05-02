人民网福州5月2日电 （记者许维娜）4月29日，2025智能云生态大会·企业合作论坛在福州成功举办。论坛现场，中国电信正式发布了星辰行业Agent平台、《政企行业Agent研究报告》、《工业虚拟化云桌面技术规范》等一系列创新成果。

“推动制造业数字转型需要坚持横纵结合的梯形战略，沿着点、线、面的实施路径逐步推进。”中国工业互联网研究院院长鲁春丛表示，“横”重在IT技术，搭建集工业数据汇聚、建模方面仿真、算法调用于一体的工业互联网公共服务平台；“纵”指的是面向企业生产的设备单元、产线、车间、工厂等逐级推进数字化改造的关键软硬件技术。

中国工业互联网研究院院长鲁春丛致辞。主办方供图

“中国电信将以‘三个聚焦’深化合作，助力国家数字经济高质量发展。”中国电信副总经理唐珂表示，一是聚焦“智算底座升级”，打造“通算、智算、超算、量子计算”四算融合的算力网络；二是聚焦“行业场景深耕”，打造60个精品行业场景大模型、20个精品行业智能体；三是聚焦“生态共建共享”，提供“算力+数据+模型+工具”一站式服务。

中国电信副总经理唐珂致辞。主办方供图

中国电信现场展示了企业大模型技术从底层架构到应用拓展等相关创新。一是技术能力升级，采用MCP协议等新技术实现小模型参数缩小的同时，降低推理成本，建立包括入口安全、数据安全和模型安全在内的全栈防护体系；二是基础设施升级，构建“息壤”全国一体化调度体系，形成“2+3+7”智算中心布局，汇聚14个行业37大类超350TB高质量数据集，星辰MaaS平台可提供从数据标注到模型推理的全流程服务；三是行业应用升级，打造20个行业智能体，积极创新解决方案，在工业、医疗等领域实现AI质检准确率≥90%，并通过“五步法”助力客户快速实现AI原生应用重构。

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大会现场，中国电信携手行业伙伴发布星辰行业Agent平台。该平台融合MCP、Agent to Agent、智能化工作流编排和多模态融合等技术矩阵，以算法即插即用、自定义知识库、智能体自主进化三大引擎驱动，实现“智能体即生产力”和“多智能体协作”的技术变革，打造个性化、场景化全智能解决方案，赋能千行百业。

会上还举行了AI+创新联合体合作备忘录签约仪式，同步开展涵盖应急、交通、医疗、化工等领域的多项合作签约活动，充分释放数据要素价值，激发数字经济发展新动能。

此外，中国电信发布了《政企行业Agent研究报告》与《工业虚拟化云桌面技术规范》。其中，《政企行业Agent研究报告》定义了行业智能体的技术标准与生态架构，为政企智能化转型提供权威参考，推动AI Agent技术从单点突破迈向规模化应用。

(责编：王连香、高雷)

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