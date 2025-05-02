新华社北京5月2日电（记者姜琳）为更好发挥金融对稳就业、扩就业的支持与引导作用，人力资源社会保障部不久前下发通知加大金融助企稳岗扩岗力度。最新数据显示，稳岗扩岗专项贷款已累计发放超6400亿元，帮助稳定和扩大就业岗位530多万个。

稳岗扩岗专项贷款，是人力资源社会保障部会同中国银行对不裁员少裁员企业实施的一项专项金融支持政策。

今年3月，人力资源社会保障部在原有小微企业基础上，将小微企业主、个体工商户等个人纳入稳岗扩岗专项贷款支持范围；同时提高授信额度，将小微企业最高授信由3000万元提高至5000万元，对个人最高授信1000万元；此外还降低了利率水平，明确贷款利率最高不超过4%，最低可至2.9%。

今年以来，人社部门强化惠企政策落实，加快释放就业补贴、稳岗返还、社保降费等政策红利。一季度，全国阶段性降低失业保险费率为企业减少成本456亿元，58.8万户次企业获得35.2亿元稳岗资金支持。近期，人力资源社会保障部会同财政部下拨667亿元中央就业补助资金，为相关政策实施提供保障。

(责编：宋心蕊、白宇)

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