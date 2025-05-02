打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

公路客流占比超90% “五一”假期次日出行人数近3亿人次

2025年05月02日15:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）5月2日，记者从交通运输部获悉，“五一”假期第2日，预计全社会跨区域人员流动量29130.0万人次，同比增长3.0%。

其中，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）预计26784万人次，环比下降12.4%，同比增长2.3%。公路营业性客运量预计3454万人次，环比下降12.5%，同比增长4.0%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计23330万人次，环比下降12.3%，同比增长2.0%。

铁路客运量预计1930万人次，环比下降16.5%，同比增长9.7%；水路客运量预计200.0万人次，环比增长21.3%，同比增长39.5%；民航客运量预计216.0万人次，环比下降7.5%，同比增长16.0%。

5月1日（劳动节假期第1日），全社会跨区域人员流动量33271.4万人次，环比增长56.0%，同比增长6.2%。

记者从国铁集团获悉，5月1日，全国铁路发送旅客2311.9万人次，其中动车组列车发送旅客1567.1万人次，同比分别增长11.7%、16.1%，均创历史新高，运输安全平稳有序。

据国铁集团客运部相关负责人介绍，铁路部门精心组织五一假期运输，用好现代化铁路网和移动装备资源，发挥高铁成网运营优势，最大限度挖掘运输潜力、扩充运输能力，4月30日前集中投用19组新造时速350公里复兴号动车组，5月1日开行旅客列车1.38万列，其中加开旅客列车超2000列，最大限度满足铁路旅客出行需求。

今年“五一”假期，长江干线水上旅游持续火爆，5月1日，长江重庆、宜昌、武汉、宜宾、荆州、九江、芜湖等地城市夜游、两江游旅客达6.6万人次，同比增长52.5%，监管压力骤增，长江海事局为有效应对水上客运高峰，确保人民群众安全便捷出行，对客流量较大的重点客（渡）运航线、夜游航线和热门旅游观光航线等实施专人专艇现场驻守。运用智慧海事监管系统、“可视长江”、VTS等信息化手段，对夜游船动态实施监控，重点加强夜间交通组织，规范航行行为，有效降低夜游船与过往船舶碰撞风险。

在上海，为方便市民赴虹桥枢纽接送旅客，假期期间，虹桥枢纽周边1公里内虹桥天地、虹桥天街、虹桥汇等5家商业和办公楼的停车场每天21点至次日6点向社会车辆提供免费停车2小时的服务。同时，上海交通运输部门对本市高速公路24个易拥堵点位、8个易拥堵收费站进行重点部署，采取“一路一方案”“一站一方案”措施，针对性制定专项应急预案，采取加派收费员、开足收费车道、加快ETC特情处理、设置小客车快速通道等措施缓解道口拥堵；强化信息引导，利用情报板、指示标识及现场指挥引导车流有序通行；做好应急物资保障、提前部署应急车辆、做好人员值班安排，保障及时排堵、服务到位。

在江苏，当地交通运输部门推动全国首个高速“移动充电航母”示范项目，在京沪高速公路平桥服务区正式投入使用。“移动充电航母”项目最大电量可支持8车同时充电。一次携带3600度电，电量是普通移动充电车的20倍，能满足100台以上新能源汽车的补能需求。单枪充电效率最高可达120千瓦，充电速度相比普通充电桩提升了一倍。该项目电能来自平桥服务区20公里外光储充电站，初步测算，平均私家车每次充电可减少39千克二氧化碳排放。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
公路客流占比超90% “五一”假期次日出行人数近3亿人次
　　人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）5月2日，记者从交通运输部获悉，“五一”假期第2日，预计全社会跨区域人员流动量29130.0万人次，同比增长3.0%。 其中，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）预计26784万人次，环比下降12.4%，同比增长2.3%。…
智能云生态大会·企业合作论坛在闽举办
　　人民网福州5月2日电 （记者许维娜）4月29日，2025智能云生态大会·企业合作论坛在福州成功举办。论坛现场，中国电信正式发布了星辰行业Agent平台、《政企行业Agent研究报告》、《工业虚拟化云桌面技术规范》等一系列创新成果。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部