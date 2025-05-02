人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）5月2日，记者从交通运输部获悉，“五一”假期第2日，预计全社会跨区域人员流动量29130.0万人次，同比增长3.0%。

其中，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）预计26784万人次，环比下降12.4%，同比增长2.3%。公路营业性客运量预计3454万人次，环比下降12.5%，同比增长4.0%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计23330万人次，环比下降12.3%，同比增长2.0%。

铁路客运量预计1930万人次，环比下降16.5%，同比增长9.7%；水路客运量预计200.0万人次，环比增长21.3%，同比增长39.5%；民航客运量预计216.0万人次，环比下降7.5%，同比增长16.0%。

5月1日（劳动节假期第1日），全社会跨区域人员流动量33271.4万人次，环比增长56.0%，同比增长6.2%。

记者从国铁集团获悉，5月1日，全国铁路发送旅客2311.9万人次，其中动车组列车发送旅客1567.1万人次，同比分别增长11.7%、16.1%，均创历史新高，运输安全平稳有序。

据国铁集团客运部相关负责人介绍，铁路部门精心组织五一假期运输，用好现代化铁路网和移动装备资源，发挥高铁成网运营优势，最大限度挖掘运输潜力、扩充运输能力，4月30日前集中投用19组新造时速350公里复兴号动车组，5月1日开行旅客列车1.38万列，其中加开旅客列车超2000列，最大限度满足铁路旅客出行需求。

今年“五一”假期，长江干线水上旅游持续火爆，5月1日，长江重庆、宜昌、武汉、宜宾、荆州、九江、芜湖等地城市夜游、两江游旅客达6.6万人次，同比增长52.5%，监管压力骤增，长江海事局为有效应对水上客运高峰，确保人民群众安全便捷出行，对客流量较大的重点客（渡）运航线、夜游航线和热门旅游观光航线等实施专人专艇现场驻守。运用智慧海事监管系统、“可视长江”、VTS等信息化手段，对夜游船动态实施监控，重点加强夜间交通组织，规范航行行为，有效降低夜游船与过往船舶碰撞风险。

在上海，为方便市民赴虹桥枢纽接送旅客，假期期间，虹桥枢纽周边1公里内虹桥天地、虹桥天街、虹桥汇等5家商业和办公楼的停车场每天21点至次日6点向社会车辆提供免费停车2小时的服务。同时，上海交通运输部门对本市高速公路24个易拥堵点位、8个易拥堵收费站进行重点部署，采取“一路一方案”“一站一方案”措施，针对性制定专项应急预案，采取加派收费员、开足收费车道、加快ETC特情处理、设置小客车快速通道等措施缓解道口拥堵；强化信息引导，利用情报板、指示标识及现场指挥引导车流有序通行；做好应急物资保障、提前部署应急车辆、做好人员值班安排，保障及时排堵、服务到位。

在江苏，当地交通运输部门推动全国首个高速“移动充电航母”示范项目，在京沪高速公路平桥服务区正式投入使用。“移动充电航母”项目最大电量可支持8车同时充电。一次携带3600度电，电量是普通移动充电车的20倍，能满足100台以上新能源汽车的补能需求。单枪充电效率最高可达120千瓦，充电速度相比普通充电桩提升了一倍。该项目电能来自平桥服务区20公里外光储充电站，初步测算，平均私家车每次充电可减少39千克二氧化碳排放。

(责编：王连香、高雷)

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