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淘宝闪购提前4天全量上线 全国用户可领大额红包

2025年05月02日16:54 | 来源：央广网
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原标题：淘宝闪购提前4天全量上线 全国用户可领大额红包

　　5月2日，淘宝官方微博宣布：淘宝闪购提前全量上线。全国用户今日起可通过淘宝闪购入口领取大额红包购买外卖。

　　根据此前淘宝官方信息，淘宝闪购原定于5月6日全量上线。

　　“消费者对淘宝闪购的超预期热情，是推动提前全量上线的关键因素。同时，全国城市商户报名积极踊跃，也是关键因素之一。”一位接近淘宝的相关人士表示。

　　此前媒体报道称，淘宝闪购除全部开放饿了么供给，还面向淘宝天猫平台所有品牌电商商家开放，与品牌商家城市仓、线下门店合作，打通天猫官方旗舰店和“闪购”货盘及价格，给到消费者“电商的低价，即时零售快速送达”体验。

　　除相比于更丰富的品类能力，运力也是做好即时零售业务的重要要素。在运力方面，淘宝闪购由饿了么重点保障履约，可以在全国范围内实现30分钟送达。一位淘宝闪购内部人士表示，“饿了么的仓配、算法、地图等基础能力已经成熟，此时上线是抢占最佳时机时候，集中优势力量协同全力压上，这一直也是阿里做业务的风格。”

　　此次全量上线延续了“聚焦消费者福利”基调，淘宝官方信息显示，从今天开始，全国用户每人每天可通过淘宝闪购领取两个大额外卖红包，同时还有品牌商品一口价、免单等长期福利。

(责编：董童、李源)
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