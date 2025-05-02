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我国信贷结构持续优化 重点领域金融支持更加有力

2025年05月02日19:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月2日电（记者吴雨）记者日前从中国人民银行了解到，今年以来，中国人民银行综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，督促银行持续优化信贷结构，推动经济持续回升向好。

　　今年以来，我国信贷资金主要流向哪些领域？中国人民银行提供了一组数据——

　　3月末，专精特新中小企业贷款余额6.3万亿元，同比增长15.1%；绿色贷款余额超40万亿元，比年初增长9.6%；普惠小微贷款余额约35万亿元，同比增长12.2%；普惠小微授信户数约6200万户，一季度增加93万户，较去年同期多增55万户。

　　由此可见，科技创新、绿色低碳、普惠金融等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度明显增强。与此同时，居民资金需求也出现更多积极变化。

　　数据显示，3月末，我国住户居民消费贷款余额近60万亿元，一季度增加约2500亿元，同比多增超2000亿元；个人住房贷款余额约38万亿元，一季度增加约2200亿元，同比多增超2000亿元。

　　值得一提的是，今年以来中长期贷款持续保持较高增速，为稳投资提供资金保障。3月末，主要金融机构本外币全部产业中长期贷款同比增长8.5%。其中，制造业中长期贷款增长9.3%；工业中长期贷款增长11.2%；基础设施业中长期贷款增长8%；不含房地产业的服务业中长期贷款增长7.5%，均高于各项贷款平均增速。

　　贷款利率关系着企业的融资成本，也影响着个人的贷款负担。一季度贷款利率保持在历史低位，经营主体和居民利息负担持续减轻。今年3月份，新发放企业贷款加权平均利率约为3.3%，同比下降0.45个百分点；新发放的普惠小微企业贷款利率约为3.6%，同比下降0.55个百分点。

　　记者了解到，下一步，中国人民银行将用好用足适度宽松的货币政策，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，创设新的结构性货币政策工具，围绕稳就业、稳增长重点领域，精准加力做好金融支持。

(责编：宋心蕊、白宇)
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