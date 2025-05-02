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挑大梁！一季度北上广等7省份进出口占外贸总值四分之三

2025年05月02日19:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月2日电（记者邹多为）今年以来，面对严峻复杂的外部环境，主要外贸省市勇挑重担，发挥各自优势，展现出较强的支撑带动作用。据海关统计，一季度，广东、江苏、浙江、上海、北京、山东、福建7大省份合计进出口7.78万亿元，呈持续增长趋势，占我国进出口总值的四分之三，实打实起到了挑大梁作用。

　　对于一季度外贸大省的进出口表现，海关总署副署长王令浚用“三个有力”进行概括。

　　一是有力稳住外贸大盘。外贸大省产业基础扎实、区位优势突出，进出口主体活跃，一季度，有进出口实绩的企业达到42.2万家，增加6.1%，占我国有进出口实绩企业数量的近八成。与此同时，外贸大省积极扩展国际市场，对150多个国家和地区进出口实现增长，对其中89个国家和地区的增速好于整体水平。

　　二是有力发挥创新优势。外贸大省积极培育和发展新质生产力，加快科技创新和产业创新融合发展。一季度，外贸大省出口高技术产品7835.2亿元，同比增长4.5%，占我国同类产品的71.3%。其中，电子信息产品、高端装备、生物医药分别出口3857.1亿元、2365.8亿元、301.1亿元，分别增长1.6%、8.9%、9.9%，占我国同类产品的66%、78.4%、74.8%。

　　三是有力服务保供稳链。外贸大省进口国内生产生活所需的能源资源产品、关键零部件、消费品比重大，丰富了国内供给。一季度，外贸大省进口原油、金属矿砂分别占我国同类产品进口总量的83.1%、67.6%，进口电子元件、自动数据处理设备零部件分别占我国同类产品进口总值的78%、88.1%。此外，外贸大省进口消费品3184.2亿元，占全国的八成以上。

(责编：宋心蕊、白宇)
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