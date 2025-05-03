“五一”假期，多地铁路工程建设不停工。建设者们坚守岗位、干劲十足，抢抓施工进度，确保工程建设优质高效推进。

在甘肃，由中铁十六局参建的天陇铁路白杨里隧道掘进进入最后冲刺阶段。白杨里隧道正洞全长约6.1公里，穿越砂岩、粉砂质泥岩等复杂地层，围岩破碎，部分地段涌水量大。天陇铁路是连接甘肃省天水市与陇南市之间的快速铁路干线，也是甘肃省“十四五”铁路发展规划重点项目，正线全长约208公里，建成通车后将成为陇东南至川渝地区新的客货运输便捷通道。

图为天陇铁路白杨里隧道施工现场。（中铁十六局供图）

在山东，由中铁二十一局参建的津潍高铁滨东黄河特大桥工地上，900吨级提梁机、运梁车和架桥机在建设者指挥下协同作业，进行大桥箱梁架设。滨东黄河特大桥全长超过42公里，是津潍高铁的控制性工程。天津至潍坊高速铁路是我国“八纵八横”高铁网的重要组成部分，正线全长约348公里，建成通车后将进一步完善环渤海地区路网结构，促进津冀两地与山东的互联互通。

在河北，雄忻高铁卞家峪村1号大桥施工现场，中铁十八局建设者正在加速推进雄忻四标剩余184孔箱梁铺设。截至目前，雄忻高铁河北段已完成箱梁架设超1700孔，完成总架梁任务的70%。雄忻高铁是雄安新区“四纵两横”区域高铁网的重要横向通道，建成通车后将结束革命老区阜平县不通铁路的历史，进一步完善京津冀地区的高速铁路网络。

图为雄忻高铁四标架梁施工现场。（中铁十八局供图）

在河南，平漯周高铁舞漯特大桥工地上，300多名中铁十五局建设者在各个工点上穿梭忙碌。“舞漯特大桥全长超过33公里，上跨多条既有线，施工难度大、安全风险高。”中铁十五局项目负责人夏文明说。平漯周高铁位于河南省中南部，线路起自郑万高铁平顶山西站，止于郑阜高铁周口东站，正线全长约200公里，建成后将进一步完善区域综合交通体系，助力沿线经济社会高质量发展。

在陕西，安康市汉江之畔，一座横跨天堑的“钢铁巨龙”正在拔地而起。作为康渝高铁控制性工程，由中铁十九局承建的安康汉江大桥在进行钢拱安装，主拱拱肋吊装已完成超过40%。

据中铁十九局项目负责人介绍，安康汉江大桥是目前国内时速350公里高速铁路单孔跨度最大的中承式钢管混凝土拱桥。施工过程中，项目团队通过打造数字化工程管控智能建造平台，整合缆索吊安全监控、龙门吊监控、不良地质自动监测、无人机安全监控等系统，实时采集分析数据，大幅提高拱肋安装效率。

图为安康汉江大桥施工现场。（中铁十九局供图）

近百里外，由中铁十四局承建的康渝高铁陕西段最长隧道余家梁隧道建设也取得了新进展，隧道累计掘进突破5000米，实现7个工作面同步推进。余家梁隧道位于秦巴山区深处，全长约14.5公里，穿越多条断层破碎带，存在煤层瓦斯、软岩大变形等不良地质，是康渝高铁全线重难点控制性工程。

在湖北，由中铁二十局参建的沿江高铁关键组成部分——宜涪高铁建设顺利推进。宜涪高铁湖北段控制性工程长岭隧道斜井工地上，建设者在进行工区施工便道整修加固，即将进入斜井掘进阶段。长岭隧道全长超过1.1万米，最大埋深达1049米，穿越多条断层，是一级高风险隧道。宜涪高铁建成通车后，宜昌至重庆的旅行时间将压缩至2小时左右，对于完善长江经济带综合立体交通走廊、推动长江经济带高质量发展具有重要意义。

在浙江，浙江衢丽铁路衢江特大桥建设现场机械轰鸣，40多名中铁十一局建设者全力推进衢江特大桥跨衢江连续梁桩基施工。“该连续梁全长600米，上跨繁忙的衢江航道。”中铁十一局项目负责人王金良说。衢江特大桥全长约10.59公里，集深基、群桩、高墩、大跨于一体，是衢丽铁路重难点控制性工程。

图为衢丽铁路衢江特大桥建设现场。（中铁十一局供图）

在广东，深圳平湖南综合物流枢纽项目二期工程一片繁忙景象，焊接、钢筋绑扎、钢结构吊装作业等各道工序有序开展。中铁二十五局2000多名建设者坚守一线，抢抓项目建设进度，预计5月底完成全部钢结构施工。平湖南综合物流枢纽项目总建筑面积达111万平方米，是全国首批23个国家级物流枢纽之一。（记者樊曦、王优玲）

(责编：杨光宇、袁勃)

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