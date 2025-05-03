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产品服务供给充足  完善政策创新场景

“五一”假期，消费市场持续升温

本报记者  齐志明  王伟健  周 欢
2025年05月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　在河北石家庄的采摘园里，游客采摘樱桃。
　　张晓峰摄（影像中国）

　　在海南国际会展中心，人们在新能源汽车下乡活动上参观。
　　新华社记者 蒲晓旭摄

　　在湖南怀化的景区里，游客观看民族服饰表演。
　　李尚引摄（人民视觉）

　　赏景、购物、观影，各地活动丰富多彩

　　“五一”假期，各地消费市场持续升温，消费活力持续释放，折射中国经济回升向好态势。

　　踏青赏景、出行远游……“五一”假期，文旅消费需求集中释放。各地区各部门推动旅游与文化、体育等加速融合，推出个性化、多样化、品质化的产品和服务，激发文旅市场发展活力。

　　各地商圈特色消费活动丰富多彩。4月30日晚，江苏苏州高新区狮山文化广场上灯火璀璨、人头攒动，“狮山市集”系列活动在这里启动，50余家博物馆、文博机构齐聚，带来1000多款文创产品和国风好物，让市民与游客沉浸式感受各地文化，“一站式”购买热销海内外的文博文创产品。

　　5月1日，2025年湖南省乡村文化旅游节茶陵分会场活动在茶陵县花湖谷景区启动。活动集避暑休闲、森林康养、生态观光、民俗互动、美食品鉴于一体。5月1日至2日，景区客流累计超7.6万人次，带动门票、餐饮、民宿及农副产品销售全面提升。

　　4月30日晚，江西芦溪县古城广场热闹喜庆。电影《哪吒之魔童闹海》中的“角色”穿梭在活动现场。正在游玩的肖女士说：“孩子特别喜欢哪吒，今天能近距离接触特别开心，感觉走进了神话世界。”据网络平台统计，截至5月2日13时38分，“五一”档电影新片（含重映）总票房（含点映及预售）突破3亿元。

　　美团旅行数据显示，假期第一天，文旅消费持续升温，由异地游客贡献的景区门票交易额同比增长15%左右，上海迪士尼度假区、北京环球度假区、泰山风景名胜区、老君山风景名胜区、西安博物院等景区热度位居前列。

　　绿色家电、汽车畅销，政策效应释放

　　“五一”假期，各地区各部门完善消费政策，创新消费场景，改善消费条件，推动假日经济活力进一步迸发。

　　5月1日上午，江西萍乡市安源区十里花溪畔的赣湘边奥莱数字生活城开业。当地居民李敏和女儿挤进商场。憨态可掬的机器人巡游方阵正踏着音乐节拍行进，孩子高兴地随着音乐蹦跳。消费者在商场购物，还可在美食区享用美味。开业首日，奥莱数字生活城客流量突破5万人次，带动周边商户单日营收最高增长15倍。

　　政策带动，绿色家电销售火爆。快手电商数据显示，“五一”假期前两日，各类绿色节能产品畅销，其中空调、冰箱、洗地机、蒸汽清洁机等销售均有大幅提升。

　　抢抓“五一”消费旺季，多地发布政策加快推动消费品以旧换新。上海进一步加力支持汽车置换更新，补贴范围扩大至外牌旧车，不少汽车门店迎来大量客流。宁夏将在“五一”期间举办24场以旧换新主题活动，“五一”假期消费品以旧换新补贴资金将不少于4000万元。

　　户外运动等新型消费热度颇高。摩托艇轰鸣破浪，拖拽飞人凌空翱翔，皮划艇悠然划行……“五一”假期，在四川成都金堂县的淮州国际山水运动中心，大量游客和市民慕名而来。“网上刷到这里的水上项目就立刻订票了，果然没让人失望！”刚体验完摩托艇项目的李先生满脸兴奋地说。

　　景区开放时间延长，提升游客满意度

　　交通、住宿、餐饮、购物，各地区各部门积极做好假期消费市场保障工作，让群众买得安心、吃得放心、玩得开心。

　　“景区边上就有充电桩，还能在手机上预约，省去了排队等待时间，充电速度也快，真不错！”5月1日，上海市民张伟强自驾到浙江金华浦江县郑家坞镇游玩，使用景区快充充电桩，仅用20分钟便将新能源汽车充满电。为保障游客安心出行，“五一”假期，当地加强景区充电站运维力度，增加巡检频次。

　　“五一”假期，江苏省文化和旅游厅聚焦游客关切提升服务质量，有针对性地及时发布提醒提示，引导游客错峰出行、安全出游。鼓励热门景区和文博场馆延长开放时间，优化预约机制、入园措施和游览线路，设置投诉接待点，提供现场投诉服务，及时回应游客诉求和纾解游客情绪，进一步提升游客满意度。

　　5月2日上午，四川广安邻水县银鼎山广场，以旧换新活动火热举行。针对节日消费高峰，邻水县整合市场监管、商务、文广旅等部门力量，聚焦民生消费领域，多举措打击违法行为、规范市场秩序，优化消费环境。

　　（本报记者王永战参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月03日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)
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