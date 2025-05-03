打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

1800名外商从上海车展赴安徽芜湖考察汽车生产基地——

“坐着高铁去看车企！”

本报记者 李心萍 王 政 刘温馨
2025年05月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“坐着高铁去看车企！”

　　第二十一届上海国际车展期间，记者登上G9251次列车，从上海虹桥到安徽芜湖，车上坐满了来自100多个国家的1800名外商。

　　本届上海车展4月23日至5月2日举办。这些外商在车展目睹了新车风采，就迫不及待搭乘“采购专列”，赶赴芜湖考察奇瑞汽车生产基地，顺便敲定订单。

　　“在智利，1/3的汽车品牌是中国品牌，我们公司卖的汽车60%是中国车。”

　　“我们是一家西班牙公司，四成销量来自中国汽车品牌，中国车在自动驾驶、智能化体验方面遥遥领先。”

　　…………

　　你一言、我一语，来自五洲四海的经销商在车厢里交流起来。

　　谈得最多的，还是上海车展的新变化。

　　“中国汽车太不可思议了，平均每18个月就有新车型推出，技术牛、迭代快。”南非经销商沃伦·奥尔森回忆道，2015年第一次来上海车展时，中国新能源汽车的年产量只有30多万辆，“去年，这一数字已经超过1000万辆。”

　　奇瑞汽车推出鲲鹏超能电混CDM6.0系统，综合续航里程达2000公里；比亚迪新车仰望U8L，爆胎可稳行，还能“应急浮水”；华为带来乾崑智驾ADS4，端到端时延可降低50%、通行效率提升20%……从整车到零部件，中国汽车业在上海车展亮出不少“新本事”。

　　“无论是电池、电机还是电控技术，中国新能源车在全产业链都具有优势。”智利阿斯塔拉公司奇瑞总经理罗德里戈在一旁搭话。

　　一番话引起共鸣。车厢里，越来越多外商聊起他们选择“制造在中国”“研发在中国”的故事。

　　这不，丰田汽车宣布，将在上海独资设立雷克萨斯纯电动汽车及电池的研发生产公司；宝马宣布与阿里巴巴等全面开展人工智能领域合作；大众汽车宣布增资25亿欧元升级合肥生产及创新中心……

　　在梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席康林松看来，“不断扩大和充实在中国的研发布局，既能更好满足中国客户需求，还能用中国创新反哺其他市场。”

　　“采购专列”上，让外商们称道的，有中国制造硬实力、中国市场大潜力，还有中国物流高效率。

　　“从事汽车生意22年，我遇到过因生产和船期等原因延迟交付长达12个月的情况，但中国品牌从未出现这类问题，交付是最准时的。”新西兰经销商查理·考伯思韦由衷点赞。

　　布局162个现代化铁路货场、417条企业专用线，车企、铁路、港口三方打通系统对接数据，在长三角，发达的交通网络让新能源汽车得以顺利“赶船”出海。

　　在中国，为世界。身为一名经销商，乌兹别克斯坦ADM公司总经理皮埃尔想得更为长远：“除了售卖中国车，我们还希望引进奇瑞汽车工厂项目，带动本国汽车工业发展。”

　　今年上海车展参展中外企业近1000家，超百款新车首发，凸显中国汽车产业的全球影响力。今年一季度，我国汽车出口142万辆，同比增长7.3%；新能源汽车出口44.1万辆，同比增长43.9%。其中，奇瑞汽车出口25.5万辆，占出口总量的近18%。

　　复兴号飞驰向前，跨国车企扎根中国市场，中国车企加速走向全球，这是中国与世界的“双向奔赴”。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月03日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“五一”假期首日交通出行人数超3.3亿人次
　　人民网北京5月2日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2025年5月1日（劳动节假期第1日），全社会跨区域人员流动量33271.4万人次，环比增长56.0%，同比增长6.2%。 其中，铁路客运量2311.9万人次，环比增长26.2%，同比增长11.7%。…
《报告》显示：一季度金价上涨 黄金ETF投资需求大增
　　人民网北京5月2日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会日前发布的2025年一季度《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，一季度，在金价一度突破3000美元/盎司大关的情况下，全球黄金需求总量（包含场外交易）为1206吨，同比增长1%。 国际金价上涨的同时，黄金ETF投资需求大增，多国央行增持黄金。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部