1800名外商从上海车展赴安徽芜湖考察汽车生产基地——

本报记者 李心萍 王 政 刘温馨

“坐着高铁去看车企！”

第二十一届上海国际车展期间，记者登上G9251次列车，从上海虹桥到安徽芜湖，车上坐满了来自100多个国家的1800名外商。

本届上海车展4月23日至5月2日举办。这些外商在车展目睹了新车风采，就迫不及待搭乘“采购专列”，赶赴芜湖考察奇瑞汽车生产基地，顺便敲定订单。

“在智利，1/3的汽车品牌是中国品牌，我们公司卖的汽车60%是中国车。”

“我们是一家西班牙公司，四成销量来自中国汽车品牌，中国车在自动驾驶、智能化体验方面遥遥领先。”

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你一言、我一语，来自五洲四海的经销商在车厢里交流起来。

谈得最多的，还是上海车展的新变化。

“中国汽车太不可思议了，平均每18个月就有新车型推出，技术牛、迭代快。”南非经销商沃伦·奥尔森回忆道，2015年第一次来上海车展时，中国新能源汽车的年产量只有30多万辆，“去年，这一数字已经超过1000万辆。”

奇瑞汽车推出鲲鹏超能电混CDM6.0系统，综合续航里程达2000公里；比亚迪新车仰望U8L，爆胎可稳行，还能“应急浮水”；华为带来乾崑智驾ADS4，端到端时延可降低50%、通行效率提升20%……从整车到零部件，中国汽车业在上海车展亮出不少“新本事”。

“无论是电池、电机还是电控技术，中国新能源车在全产业链都具有优势。”智利阿斯塔拉公司奇瑞总经理罗德里戈在一旁搭话。

一番话引起共鸣。车厢里，越来越多外商聊起他们选择“制造在中国”“研发在中国”的故事。

这不，丰田汽车宣布，将在上海独资设立雷克萨斯纯电动汽车及电池的研发生产公司；宝马宣布与阿里巴巴等全面开展人工智能领域合作；大众汽车宣布增资25亿欧元升级合肥生产及创新中心……

在梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席康林松看来，“不断扩大和充实在中国的研发布局，既能更好满足中国客户需求，还能用中国创新反哺其他市场。”

“采购专列”上，让外商们称道的，有中国制造硬实力、中国市场大潜力，还有中国物流高效率。

“从事汽车生意22年，我遇到过因生产和船期等原因延迟交付长达12个月的情况，但中国品牌从未出现这类问题，交付是最准时的。”新西兰经销商查理·考伯思韦由衷点赞。

布局162个现代化铁路货场、417条企业专用线，车企、铁路、港口三方打通系统对接数据，在长三角，发达的交通网络让新能源汽车得以顺利“赶船”出海。

在中国，为世界。身为一名经销商，乌兹别克斯坦ADM公司总经理皮埃尔想得更为长远：“除了售卖中国车，我们还希望引进奇瑞汽车工厂项目，带动本国汽车工业发展。”

今年上海车展参展中外企业近1000家，超百款新车首发，凸显中国汽车产业的全球影响力。今年一季度，我国汽车出口142万辆，同比增长7.3%；新能源汽车出口44.1万辆，同比增长43.9%。其中，奇瑞汽车出口25.5万辆，占出口总量的近18%。

复兴号飞驰向前，跨国车企扎根中国市场，中国车企加速走向全球，这是中国与世界的“双向奔赴”。

《 人民日报 》（ 2025年05月03日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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