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劳动奋斗的身影熠熠生辉（劳动者之歌）

本报记者 栾心怡
2025年05月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　光荣，属于每一个挺膺担当的奋斗者。这是对劳动的礼赞，更是对奋进的号召。

　　熊熊炉火前坚守，滚滚麦浪间耕耘，隆隆轰鸣中焊接……无数追梦人在劳动中积蓄力量、孕育希望。一步一脚印，铿锵的奋进足音，汇聚成劳动最光荣的时代强音。

　　“大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神”“在传统产业转型升级中攻坚克难，在新兴产业发展壮大中开拓进取，在未来产业培育生长中大胆探索”，“五一”国际劳动节到来之际，习近平总书记对我国工人阶级和广大劳动群众奋进新征程、建功新时代寄予殷切期望。

　　今年是“十四五”规划收官之年。时间的坐标，铭刻奋斗的价值。广大劳动者怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，用伟大劳动创造新的业绩。

　　弘扬劳模精神

　　一双双手套见证默默奉献

　　车间田间，大街小巷，各种生产场景中，总有一个个身影在坚持，总有一双双手套沾了汗、带了泥甚至破了洞，见证多少辛勤、多少奉献。

　　“劳动模范和先进工作者是人民的楷模、国家的栋梁。”在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上，习近平总书记这样称赞。

　　荣光不改初心，人民大会堂接受表彰后，焊工吴泽平回到岗位。

　　他摘下一双破了的手套：焊渣溅落成星星点点的烫痕，焊枪磨得虎口处翻出里子。

　　作为福建省马尾造船股份有限公司集配部管加作业区电焊班班长，吴泽平“一天平均消耗20公斤焊接材料，一年用掉80双手套”。

　　从焊工学徒成长为全国劳动模范，面对火花的气定神闲，在无数次烫伤中练就——19年焊接生涯里，吴泽平换下的一双双手套，也为制造大国加快迈向制造强国的时代写下注脚。

　　“刚开始，就是想提高技术，争一口气。渐渐地，对质量有了更高要求。”直径60毫米以下管道的法兰内口焊缝施焊效果不理想，咋办？吴泽平采取小电流进行二氧化碳实心焊的焊接方法，将生产效率提升80%。

　　高质量发展离不开高质量的劳动创造。“学技能一样能成才、报国。”吴泽平常鼓励年轻人，“用一流技术助力高质量发展，我们有决心、有信心。”

　　正是一代代这样的劳动者，坚守传承，共同铸就爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献的劳模精神。从王进喜“拼命也要拿下大油田”的意志，到许振超多次打破集装箱装卸世界纪录的干劲……“咱们工人有力量”的主旋律始终昂扬，“劳动开创未来”的道理永不过时。

　　农作是最久远的劳动记忆，滋养着坚韧不拔的民族精神。

　　手套，是勤劳的见证。不同于多年一换的棉线手套，农艺师高建林一年要用上千双一次性丁腈手套。为啥？“一次性、食品级，才能在接种菌种时保证纯度，避免被杂菌污染。”

　　戴上手套，将菌种掰成小块，小心嵌入培养料袋内。河南正阳县兰青镇胡塘村菌菇大棚里，高建林正教村民接种。“这是今年首次试种的5000袋反季平菇，马虎不得。”

　　摘下手套，掌心老茧捂得泛白。高建林已带动周边3000多户村民种植食用菌增收，自己也被评为全国劳动模范。

　　手套脏得辨不出本来颜色，是吉林辽源市水务集团供排水维护服务公司排水维护队队长白玉晶，27年工作中的常态。

　　东北的凌晨春寒料峭。开井盖、戴手套、系安全绳，白玉晶缓缓进入井中。借助井壁上两三指宽的小突起，指尖扒着、踮脚踩着，几分钟后降到近6米深的井底，淤泥没过了腿肚。

　　铁锹铲，钩子挠，上手掏，两小时后白玉晶从井底上来时，手套已沾满污泥。“一口井，连着好多家庭。用我一身脏，换来万家净，值！”

　　弘扬劳动精神

　　一件件工装浸透奋斗印记

　　实干、奋斗，是劳动最核心的底蕴。正是凭着脚踏实地的干劲，无数人在平凡的岗位干出了不平凡的业绩。

　　一件件工装，被奋斗的汗水浸透。那背后开出的一朵朵盐碱花，诉说着崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的劳动精神。

　　夜色仍浓，尚礼斌的家里亮起了灯。抚平衣角，穿戴整齐，作为内蒙古鄂尔多斯市东胜区9路公交司机，他的深蓝色工装，两只袖口边缘泛着白。

　　“双手不敢离开方向盘，时间久了袖口就磨损了。”尚礼斌谈起初次穿上工装的心情，“除了激动，更多的是责任感。穿上这身衣服，就要对得起‘公交司机’这一身份。”

　　每天7趟往返，哪个弯道该减速，哪里雨天打滑，尚礼斌一清二楚。从业9年，驾驶里程42万公里、运送乘客162万多人次，没有一次违章，也没接过一起投诉。

　　“昨天听到几个老人聊天，说坐我的车心里踏实，我开心了好久。”尚礼斌拍拍胸前工牌。

　　从一身绿到另一身绿，迎着清晨啁啾鸟鸣，中国邮政武汉市江岸区上海路揽投部投递员徐龙等待分拣邮件。

　　徐龙的母亲也是一名投递员。2008年，他从部队退伍转业，脱下绿军装，穿上绿工装。“在部队时，穿上军装，就要对得起头顶的帽徽；参加工作后，母亲告诉我，无论在什么地方，都要对得起这身‘邮政绿’。”17年来，徐龙累计送出各类报刊邮件近49万件。

　　扣好警服纽扣，“五一”假期，浙江建德市公安局社区民警舒聿惇照常走街串巷。平安巡防、纠纷调解，“这些‘小警情’，不仅是家长里短，也关系着社会安全稳定。”不离身的警服、24小时开机的手机，是对群众的承诺。

　　弘扬工匠精神

　　一个个零件刻印匠心追求

　　从逐梦寰宇到深海探秘，从路网纵横到翱翔蓝天，一个个大国重器、一个个科技成就，背后是一个个零件的“锱铢必较”，是执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神。

　　“滋滋滋——”电光石火间，带有精孔的弧形零件一次成型。

　　“飞机机翼由数十片这样‘鱼头’形状的零件组成，起到支撑作用。”江苏普美航空制造（苏州）有限公司90后数控编程工程师唐铖说，精孔的精度误差要控制在0.01毫米内。团队自主研发特殊夹具，一次成型“鱼头”零件，助力国产大飞机冲上云霄。

　　湖南长沙，上万个丝级精度的零件，汇组成一台15米级超大直径盾构机。

　　零件，对这台钢铁巨龙有多重要？中国铁建重工集团股份有限公司研究员张帅坤介绍，盾构机管片之间曾仅靠螺栓连接，密封效果不理想。眼前的这台设备，通过创新设计新型零件，管片间结合更紧密，提高了隧道施工的质量。

　　四川德阳，超大吨位球阀，一颗螺栓就有巴掌大小。

　　“因运行时要承担上万吨水压，每颗螺栓的紧固精度，都关乎水电站的运行安全。”东方电气集团东方电机有限公司水轮机装配特级技师崔兴国说，工匠精神，就是要追求极致、精益求精。

　　推进中国式现代化，是一项前无古人的伟大事业，必然要付出更为艰巨、更为艰苦的努力。

　　去劳动，去创造，去奋斗。亿万个你我他的足迹相连，再过一山、再攀一峰，定能看到更壮美的风景，拥抱更光明的未来。

　　（本报记者施钰、张文豪、刘以晴、赵景锋、强郁文、刘军国、姚雪青、杨迅、游仪参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月03日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)
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