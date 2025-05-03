于立伟

当前，船舶与海洋工程产业变革呈现三大趋势：开发向深远海和极地空间加速拓展，漂浮式海上风电、万米载人潜水器、深海采矿车、极地运输船舶等装备接连问世；绿色低碳化转型加速推进，海上风电、海上光伏、潮汐能与波浪能等海洋新能源开发日趋成熟，全球航运业净零排放法规推动氢和氨等零碳燃料发动机、碳捕捉系统等关键技术发展；数字智能化进程不断深化，大数据、人工智能、云计算、物联网、数字孪生等新一代信息技术融入海洋工程，推动船舶智能制造、海洋工程数字化运维、无人航行船舶等关键技术快速发展。

在此背景下，船舶与海洋工程人才的需求发生了深刻的结构性变化，对于复合型、创新型和实践型船海卓越工程科技人才的需求更加紧迫。然而，船舶与海洋工程人才培养周期普遍较长，难以快速响应产业端的迫切需求。因此，确立学校与企业在人才培养中的双主体地位，推动科教与产教融合、校企协同合作育人，是解决目前人才培养供给侧和产业需求侧矛盾的重要手段。

面向海洋强国建设的历史使命，中国船舶与海洋工程装备产业正以创新驱动和人才筑基为发展路径，产学研用协同发力，在产业变革中实现历史性跨越。

（作者为中国海洋大学海洋工程与技术创新研究院副院长、船舶与海洋工程专业教研室主任，本报记者王沛采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月03日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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