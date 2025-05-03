“东数西算”枢纽节点智算规模占比超八成
2025年05月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月2日电 （记者王云杉）记者从国家数据局获悉：截至今年一季度，我国“东数西算”八大枢纽节点算力总规模达到215.5EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算次数）。智能算力规模占枢纽节点算力规模的80.8%；枢纽节点间20毫秒时延圈已基本实现，用户体验进一步提升；试点开通9条公共传输通道，为中小企业、科研机构提供弹性网络服务。
算力的价值释放需要基础设施的建设完善。过去一年来，全国一体化算力网加快构建，当前算力供给侧余缺并存、中小需求侧应用门槛偏高。国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局正会同有关部门，依托各方力量，组织推进全国一体化算力网监测调度平台建设，力争系统解决算力资源错配问题。
《 人民日报 》（ 2025年05月03日 02 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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