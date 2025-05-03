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第八届数字中国建设峰会首发一批新技术新产品

数字经济，创新动能正澎湃

本报记者  刘晓宇  王云杉  钟自炜
2025年05月03日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　推出超100个互动体验项目和超30个实物模型，首发一大批数字新技术新产品，首展率超过65%；多家机器人企业带来具身智能最新产品，还有类脑计算、密态计算、多模态大模型等硬核科技……4月29日至30日，第八届数字中国建设峰会在福建省福州市举办，一系列特色活动生动展现了数字中国的澎湃新动能，数智融合在各行业加速落地的新进展吸引了许多关注。

　　一台机器人，可做出10余种口味的咖啡。峰会现场体验区，一座机器人现磨咖啡馆前人潮涌动。机器人挥舞“手臂”，端着咖啡杯在不同容器中取配料。不一会儿，一杯现磨咖啡就被递向顾客。“这款机器人把咖啡师的手艺参数化，应用到饮品制作中。”上海氦豚机器人科技有限公司董事长韩兆林说。

　　一句方言，翻译机能即时准确翻译。“七溜八溜，不离福州。”在科大讯飞展台，一名观众对讯飞双屏翻译机说了一句福州俚语。话音刚落，屏幕上便显示出对应的英文翻译。“‘听懂’方言的关键，是人工智能对高质量方言数据深度学习，跨越理解障碍。”科大讯飞品牌市场中心副总经理董斌说。

　　一个智能体，为政务服务提效。展区现场，模拟热线呼入，由浪潮云研发的12345政务服务智能体自动运转，客服、处置、分析等场景均由智能体完成。“居民投诉商户噪声扰民，时间地点详情等信息已转市场部门处置。”工单派发准确率达90%，处置时长降低40%。浪潮云董事长肖雪表示，企业将持续迭代技术与服务，全力推动智能应用在各场景落地。

　　一套系统，为生产线装上“心电图”。手指轻触，国家电网展区荧幕上，实时显示一家新能源电池企业智能化车间的产线电压，时间精确到毫秒。“国网福建电力提供的‘数据治理机器人’系统，具备毫秒级的用电数据质量监测能力，可确保公司用电稳定、保障产品质量。”企业设备部工程师范孝勇说。该系统每秒可分析10万条多源数据，已为760家制造企业拦截电压暂降隐患89次。

　　同期举办的2025数字中国创新大赛·人工智能赛道总决赛现场，以“数智融合”为特色的参赛项目让人耳目一新——心脑磁功能成像与辅助诊断系统、远洋航运气象导航系统、基于人工智能的城市交通优化控制与缓堵系统……21支企业队伍带来的参赛项目，聚焦现实应用，以人工智能方案为行业创新赋能。

　　峰会上，与会嘉宾还围绕数据要素市场化价值化等主题进行了讨论。“数据在流通中才能释放价值。”蚂蚁集团副总裁兼首席技术安全官韦韬建议，推动数据流通基础设施建设，实现数据跨主体融合利用，为更多数据合作提供新可能。“从赋能绿色低碳发展到驱动城市治理，从预警安全生产到创新产融服务，我们以‘数据要素×’为密钥，打通能源与交通、金融、应急的跨界连接。”南方电网公司数字化部建设管理团队负责人张喜铭建议，持续放大数据要素的“乘数效应”，推动产业升级。

　　本届峰会还发布了《数字中国发展报告（2024年）》。报告显示，2024年数字中国发展基础进一步夯实，数字技术创新再上新台阶。2024年全球新公开生成式人工智能专利4.5万件，我国占比达到61.5%。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月03日 04 版）

(责编：杨光宇、袁勃)
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