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从“黑粗重”到“绿精美”，本钢靠什么（记者手记）

董丝雨
2025年05月03日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　行走在本钢集团的厂区，机器在高大厂房里轰鸣作业，门外的绿植悄然萌发新芽，不远处的细河两岸，几只水鸟正在嬉戏……略带“反差感”的场景，改变了过去人们对钢铁企业“黑粗重”的印象，递出了“绿精美”的新名片。

　　本钢是新中国最早恢复生产的钢铁企业之一。经历去产能阵痛和行业下行压力，本钢告别粗放式发展的老路，踏上绿色低碳转型新径。本溪这座老工业城市，也随着本钢的绿色蝶变，焕发出新的活力。

　　从“黑粗重”到“绿精美”，本钢靠什么？

　　首先是坚定不移贯彻新发展理念，走生态优先、绿色发展之路。本钢的实践证明，将发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境的基础上，企业完全能够实现经济效益和生态效益双赢。

　　其次是科技创新的有力支撑。从攻关低碳冶金工艺到对生产流程进行智能化改造，以科技创新引领产业创新，本钢瞄准高端化、智能化、绿色化，激发出转型发展的强大潜能。

　　从“黑粗重”到“绿精美”，也离不开一代代“本钢人”持续用力、久久为功的付出。参与矿山复垦，共建花园式工厂……本钢员工在不断增强环保意识的同时，生态获得感也在持续提升。

　　钢铁行业是国民经济的重要基础产业，也是能源消耗和碳排放的重点行业。当前，我国已淘汰落后钢铁产能3亿吨，45%以上的粗钢产能完成超低排放改造，建成全球规模最大的清洁钢铁生产体系。展望未来，把短板补上，把结构调优，以本钢为代表的中国钢铁企业，将不断书写高质量发展的“绿色答卷”，为实现“双碳”目标作出新的更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月03日 05 版）

(责编：杨光宇、袁勃)
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