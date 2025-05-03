——交通新场景新业态持续助力假日消费

春暖花开，又逢“五一”假期，不少人走出家门，去追寻“诗和远方”。

来自交通运输部的数据显示，“五一”假期首日，全社会跨区域人员流动量超过3.3亿人次，同比增长6.2%。假期出行火热。

去哪儿大数据显示，今年假期客源地仍以北京、上海、广州、成都、武汉、杭州等一线、新一线城市为主，但与清明假期的短途出行不同，“五一”假期人们走得更远、目的地更广。假期首日，游客目的地已覆盖了全国1229个县城，预订量同比去年增幅达到两成。

公路出行是人们假期出行的主力。数据显示，假期首日，公路人员流动量为30561万人次，同比增长4.7%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量为26613万人次，同比增长4.8%。

假期首日，位于新疆北疆的综合性沙漠主题公园——克拉美丽沙漠公园开园。这个以沙漠为主题的“服务区+沙漠休闲娱乐综合体”，涵盖一站式“吃、住、行、游、购、娱”等项目，成为北疆沙漠文旅的新地标。靠着S21阿乌高速旅游公路，不少游客可以轻松实现“早出晚归”，一日往返乌鲁木齐与沙漠之间。

旅游公路作为连接景区的重要纽带，正在成为推动自驾出行和旅游消费增长的新抓手。假期期间，杭州、西安、青岛、武汉、成都等传统热门城市周边旅游公路成为“大热门”，贵州、云南、新疆等远途省份的旅游公路“异军突起”，形成“传统景区带动+新兴网红地崛起”的发展格局。

公路旅游方便快捷，水上旅游热闹非凡。

假期首日傍晚，长江三峡1号游轮从三峡游客中心码头缓缓起航，带着游客们一路欣赏葛洲坝的壮观和西陵峡的美景，向三峡大坝进发。游轮上还实景演绎《盛世峡江》演出，融合纤夫号子、土家歌舞、非遗扎染等元素，配合声光电技术，将峡江文化浓缩为一场视听盛宴。

数据显示，假期首日，水路客运量为164.9万人次，同比增长87.5%。

今年假期，交通运输部通过部署开展为期三年的打造国内水路旅游客运精品航线工作，推出了36条精品航线。不少精品航线已成为当地水上旅游消费的新场景、新热点，为消费市场注入了强劲活力。

去哪儿大数据研究院研究员肖鹏表示，超大规模客流对交通、景区、服务等全链条提出严峻挑战。

假期期间，上海交通运输部门对上海市高速公路24个易拥堵点位、8个易拥堵收费站采取加快ETC特情处理、设置小客车快速通道等措施缓解道口拥堵；江苏交通运输部门在京沪高速公路平桥服务区投入使用高速公路“移动充电航母”示范项目，可支持8辆车同时充电；安徽交通运输部门全天候利用“皖美高速大脑”平台动态汇集全路网动态信息……

交通运输部有关负责人表示，针对假期客流特点，各地交通部门科学制定运输方案，全力以赴做好假期期间交通保障，为人民群众提供安全、顺畅的出行服务。

（新华社北京5月2日电 记者叶昊鸣）

(责编：杨光宇、袁勃)

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