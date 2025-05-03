文旅焕新、场景升级、政策赋能——

哈尔滨冰雪大世界首届风筝节开幕现场。

哈尔滨冰雪大世界供图

松花江畔，丁香盛放。文旅花式“上新”，消费场景创新，补贴政策赋能……哈尔滨这座兼具历史底蕴与时尚活力的“网红”城市，迎来“五一”消费旺季，展现出文旅热、消费兴、活力足的假日图景。

在东北虎林园，不少市民和游客坐在“惊险车”上，伴随讲解员的生动解说，投喂老虎、开心拍照；在哈尔滨极地公园，网红“逃学企鹅”吸引了众多小朋友的目光；作为哈尔滨“必打卡地”之一，中央大街整合音乐、美食等元素，推出特色市集和文化展演，丰富游客体验……

5月1日，为期5天的哈尔滨冰雪大世界首届风筝节举办，每天1000只免费风筝分时段发放。非遗风筝秀、亲子运动会、国风巡游等活动，让游客在蓝天白云下感受“冰城夏都”的浪漫。“没想到家门口也有风筝节了，适合带着孩子来踏青，给眼睛放个假。”哈尔滨市民马女士说。

美团旅行数据显示，黑龙江“五一假期旅游”搜索量同比上涨超500%，00后年轻游客占比达54%，哈尔滨演唱会举办场地附近酒店、附近美食搜索量环比明显上升，“哈尔滨极地馆”搜索量同比上涨122%。

“国补政策出台后，智能设备的消费热度明显提升。”在位于哈尔滨中央大街的华为智能生活馆，不少市民和游客前来选购心仪的产品。馆内工作人员张磊说，今年以来，以旧换新补贴政策带动电脑、手机等数码产品销售火热，以电脑为例，最高2000元的补贴让消费者感到非常实惠。

为进一步激发消费活力，哈尔滨市推出“乐游尔滨”文旅促消费活动，面向全市旅游景区、酒店民宿、文化娱乐、餐饮饭店等发放文旅消费券1000万元。西餐文化节、春秋车展等百余场活动，持续释放“政策+活动”双轮驱动效应。

在位于哈尔滨市道外区的中华巴洛克历史文化保护街区，古朴砖墙与文创小店相映成趣。前不久，街区对18栋建筑进行活化利用，天津包子铺、都一处等老字号入驻，麦当劳、蜜雪冰城等新品牌加盟，让游客在这里解锁“建筑可阅读、街区可漫步”的文旅商融合新体验。

作为国家历史文化名城，哈尔滨市以历史建筑与新业态相结合的改造模式，大力推进“消费+”、催生新玩法。哈尔滨市商务局副局长王红介绍，2025哈尔滨国际音乐剧节将演出搬进老会堂音乐厅、西城红场艺术空间，并通过布局夜间美食街、24小时便利店等，打造“一刻钟便民生活圈”，让消费场景从商圈延伸至社区。

（据新华社哈尔滨电 记者姜思妮、杨思琪）

(责编：杨光宇、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经