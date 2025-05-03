打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

文旅焕新、场景升级、政策赋能——

哈尔滨“五一”消费活力足

2025年05月03日05:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　哈尔滨冰雪大世界首届风筝节开幕现场。
　　哈尔滨冰雪大世界供图

　　松花江畔，丁香盛放。文旅花式“上新”，消费场景创新，补贴政策赋能……哈尔滨这座兼具历史底蕴与时尚活力的“网红”城市，迎来“五一”消费旺季，展现出文旅热、消费兴、活力足的假日图景。

　　在东北虎林园，不少市民和游客坐在“惊险车”上，伴随讲解员的生动解说，投喂老虎、开心拍照；在哈尔滨极地公园，网红“逃学企鹅”吸引了众多小朋友的目光；作为哈尔滨“必打卡地”之一，中央大街整合音乐、美食等元素，推出特色市集和文化展演，丰富游客体验……

　　5月1日，为期5天的哈尔滨冰雪大世界首届风筝节举办，每天1000只免费风筝分时段发放。非遗风筝秀、亲子运动会、国风巡游等活动，让游客在蓝天白云下感受“冰城夏都”的浪漫。“没想到家门口也有风筝节了，适合带着孩子来踏青，给眼睛放个假。”哈尔滨市民马女士说。

　　美团旅行数据显示，黑龙江“五一假期旅游”搜索量同比上涨超500%，00后年轻游客占比达54%，哈尔滨演唱会举办场地附近酒店、附近美食搜索量环比明显上升，“哈尔滨极地馆”搜索量同比上涨122%。

　　“国补政策出台后，智能设备的消费热度明显提升。”在位于哈尔滨中央大街的华为智能生活馆，不少市民和游客前来选购心仪的产品。馆内工作人员张磊说，今年以来，以旧换新补贴政策带动电脑、手机等数码产品销售火热，以电脑为例，最高2000元的补贴让消费者感到非常实惠。

　　为进一步激发消费活力，哈尔滨市推出“乐游尔滨”文旅促消费活动，面向全市旅游景区、酒店民宿、文化娱乐、餐饮饭店等发放文旅消费券1000万元。西餐文化节、春秋车展等百余场活动，持续释放“政策+活动”双轮驱动效应。

　　在位于哈尔滨市道外区的中华巴洛克历史文化保护街区，古朴砖墙与文创小店相映成趣。前不久，街区对18栋建筑进行活化利用，天津包子铺、都一处等老字号入驻，麦当劳、蜜雪冰城等新品牌加盟，让游客在这里解锁“建筑可阅读、街区可漫步”的文旅商融合新体验。

　　作为国家历史文化名城，哈尔滨市以历史建筑与新业态相结合的改造模式，大力推进“消费+”、催生新玩法。哈尔滨市商务局副局长王红介绍，2025哈尔滨国际音乐剧节将演出搬进老会堂音乐厅、西城红场艺术空间，并通过布局夜间美食街、24小时便利店等，打造“一刻钟便民生活圈”，让消费场景从商圈延伸至社区。

　　（据新华社哈尔滨电  记者姜思妮、杨思琪）

(责编：杨光宇、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“五一”假期首日交通出行人数超3.3亿人次
　　人民网北京5月2日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2025年5月1日（劳动节假期第1日），全社会跨区域人员流动量33271.4万人次，环比增长56.0%，同比增长6.2%。 其中，铁路客运量2311.9万人次，环比增长26.2%，同比增长11.7%。…
《报告》显示：一季度金价上涨 黄金ETF投资需求大增
　　人民网北京5月2日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会日前发布的2025年一季度《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，一季度，在金价一度突破3000美元/盎司大关的情况下，全球黄金需求总量（包含场外交易）为1206吨，同比增长1%。 国际金价上涨的同时，黄金ETF投资需求大增，多国央行增持黄金。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部