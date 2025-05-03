从“一季热”到“四季火”——

游客在黑龙江哈尔滨冰雪大世界拍照留念。

新华社记者 王 松摄

吉林省吉林市松花湖度假区利用山地优势，将冰雪运动拓展到全季节山地运动，吸引人们来松花湖度假区参加越野跑。

新华社记者 颜麟蕴摄

游客在位于新疆阿勒泰将军山国际滑雪度假区的人类滑雪起源地博物馆参观。

新华社记者 胡虎虎摄

从白山黑水，到长城内外，再至天山南北，褪去素裹银装的江畔山间，繁花绿叶踏上枝头，这一季的冰雪，随着春的脚步，和人们告别。

特色冰雪赛事、精品旅游路线、文化节庆活动……回望过去的这个冬天，冰雪经济处处透着热乎劲。南来北往的游客汇聚于冰雪世界，欢声嬉笑，快门声声，定格了无数美好瞬间，“冷资源”释放“热效应”的生动图景，热闹铺展开来。

因冰雪而起的经济浪潮，正在重构消费市场的季节图谱。《中国冰雪旅游发展报告（2025）》预测，2024—2025冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数有望达5.2亿人次，冰雪休闲旅游收入预计突破6300亿元。

依赖“天公作美”的冰雪经济，也面临着“一季养三季”的难题：冰雪消融之时，雪场归于沉寂，冰灯化作流水，“半年忙半年闲”是许多冰雪产业从业者的实际状态。

冰雪经济的火热，怎能不随着季节变化而“降温”？许多地方正用实际探索因地制宜求解“半年闲”这个课题。

冰天雪地的季节转换，是文旅消费的商机无限。

河北崇礼的冬季雪道摇身一变，成了夏季山地运动公园；新疆丝绸之路国际度假区开发了彩虹滑道、卡丁车等30余项山地度假活动；在吉林的北大湖滑雪度假区，徒步登山、山地骑行、丛林穿越等户外项目，吸引着运动爱好者前来体验……

“曾经，夏季的日均客流不足冬季的二分之一，2024年夏季太舞接待量突破150万人次，这一数据与冰雪季持平。”太舞滑雪小镇品牌总监任晓强说。

从“雪季限定”到“全季运营”，从供给侧入手提升产品和服务的吸引力，在市场中破解需求不足的矛盾，悄然间，山岭间的冰雪胜地，已变为踏春、消夏、赏秋的好去处。

冰雪文化IP的持续绽放，是四季火热的“流量密码”。

吉林市的冬日雾凇，是当地著名的冰雪旅游符号。如今在由防空洞改造的北山四季越野滑雪场里，一个雾凇实验室引得南方游客纷至沓来。在这里，一年四季、随时随地都有雾凇，身居其中，雾气弥漫，美不胜收，能在夏季感受着冬季独有的体验。

以冰雪为媒，用冰雪品牌聚拢人气，“雾凇自由”只是一个缩影。新疆阿勒泰，牧民将古老毛皮滑雪板制作技艺开发成研学项目；河北崇礼，火锅店把当地莜面与冬奥元素结合，推出特色面点；黑龙江哈尔滨，中央大街上的商店里，亚冬会的文创产品销售火热……这些是冬季特有元素的创造性转化，更能为文旅消费注入新的活力。

“一业旺”带动“百业兴”。冰雪经济的发展，正在不断催生出各类新产品、新业态、新模式。从滑雪服面料生产到雪杖模具制造，从智能滑雪设备研发到冰雪运动器材检测，从缆车、造雪机、压雪车研制到各类冰雪设备生产……目前我国已形成15大类冰雪装备器材产品体系。

比如，仅在吉林，目前就有800余家冰雪运动及装备制造企业，河北张家口市宣化冰雪产业园的生产线一派繁忙，黑龙江的冰刀、索道生产企业也在乘势而上。这些企业在创新中你追我赶，将冰雪带来的发展机遇变成贯穿全年的经济活动，在冰雪产业全链条跃进的道路上，迸发出澎湃活力。

雪落山河，花开四季，人们对多元体验的向往、对美好生活的追求，就是推动冰雪经济拓展前行的不竭动力。从“一季热”到“四季火”，冰雪经济正加速完成从“资源依赖”到“场景创新”的蜕变转型。

这场始于冰雪的发展浪潮，也是中国经济韧性与活力的一个生动写照。中国经济的大海，正不断释放着无限可能，激发发展的源源动能。

（新华社长春5月2日电 记者段续、李典）

(责编：杨光宇、袁勃)

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