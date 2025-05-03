比利时企业家丹尼：

阿尔达克 冯 俊

开栏的话

今年是新疆维吾尔自治区成立70周年。当前，新疆产业发展提质增效，改革开放持续深化，基础设施建设加快推进，人民生活不断改善，社会大局持续和谐稳定。随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是对外开放的核心地带、枢纽地带。在共建“一带一路”推动下，新疆致力于打造向西开放高地，深化与各方经贸合作，取得累累硕果。

新疆是开放的新疆、自信的新疆，这片热土活跃着许多外国人的身影，他们有的来参访旅游，有的来留学深造，有的来洽谈合作，更有的扎根这片热土干事创业。本报今日起开设“国际人士看新疆”专栏，邀请多位工作、生活在新疆或多次到访这片热土的国际人士，讲述他们眼中的新疆。敬请关注。

在新疆阿拉尔市塔门镇的一家化肥生产企业，一袋袋水溶性化肥从生产线上有序输出，工人熟练地将它们搬运、码放，而后运往各地。

这家企业的创始人德康尔·丹尼·卡米尔穿梭在车间与办公室之间，电话铃声此起彼伏。他已经60多岁了，但精气神丝毫不减，忙着用流利的中文与客户敲定订单细节，目光不时扫过电子屏上跳动的生产数据。

1988年，刚刚大学毕业的丹尼听从导师的建议，从家乡比利时来到中国，在深圳做起饲料化验工作。后来他进入广东湛江一家芬兰公司做水溶肥，一干就是十几年。

2005年，为了推广水溶性化肥，丹尼第一次来到新疆。当时，有客户向他介绍，当地正大面积应用滴灌技术。

“中国农业市场前景广阔。肥随水走，新疆大面积使用滴灌技术，对水溶肥的市场需求巨大。”丹尼回忆，“很快，我就决定留在新疆！”

2006年，丹尼在沙湾创办了当地第一家水溶肥厂。他和团队根据不同土壤特性研发配方，帮助农户改良盐碱地。

“过去，这里的盐碱地上全是白花花的盐，像下了雪。”丹尼说，经过土壤改良，盐碱地长出绿油油的棉花嫩苗。十多年间，工厂的生产基地从1个扩展到4个，年销量超过4万吨，改良的土地超过200万亩，公司还获得了高新技术企业认证。

改良土壤、节水灌溉、机械化采收，丹尼参与并见证了新疆棉花产业的历史性变革。

丹尼从未停下探索的脚步。在他眼中，新疆作为农牧业大省，优质肥料滋养出作物，能为养殖提供更优良的饲料；而养殖业产生的有机废弃物，又可以转化为天然肥料反哺土地。

“在新疆，总有新的机会。”丹尼开始尝试引进比利时蓝牛，“比利时蓝牛生长快、出肉率高，要是能和新疆本地牛杂交，一定能提升产品质量、增加经济效益。”

经过不懈努力，他的设想变成了现实。目前，丹尼的养殖场存栏量300余头，冻精技术还推广至内蒙古、山东等地。他计划建立胚胎移植中心，推动肉牛产业提质增效。

来新疆20年，丹尼彻底融入了当地生活。春节时，他会和员工一起贴春联、包饺子，累了就泡壶茶放松，闲了就逛巴扎，馋了就点份大盘鸡、烤包子。

丹尼对新疆面貌的变化也深有感触：“刚到新疆时，全疆没几个机场，去南疆要在公路上颠簸好几天。现在20多座机场联通各地，高速公路四通八达，铁路修到塔克拉玛干沙漠。”最让他感慨的是塔门镇的变化，从前是只有一条主街的小镇，现在新小区一个接一个，家家户户门前停满小汽车，甚至连车位都不够用了。

“新疆来对了，这里给了我干事创业的舞台！”丹尼说。随着新疆作为丝绸之路经济带核心区的建设不断推进，丹尼看到了更大机遇：“以后不仅要把肥料和牛种卖到其他省份，还要销往中亚国家。”他的心愿，伴随着这片热土的发展脚步，正一步步变成现实。

(责编：杨光宇、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经