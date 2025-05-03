据新华社北京5月2日电（记者王立彬）今年一季度，从海上风力发电到海洋生物科技，我国海洋新兴产业发展多维向好。

自然资源部初步核算显示，当前海洋新兴业态发展态势良好。一季度，海洋工程装备制造业保持较快发展，新承接海工订单金额同比增长57.1%。海洋油气、海上风电等领域新型海洋工程装备制造取得新进展。

我国自主研发的首套2000米级超深水采油树完成总装，我国自主研发的代表最新一代的风电安装船“志高号”和“志远号”完工交付，覆盖传统油气开采与海上风电运维双重需求的OCV海工作业船1号船正式在武汉开工，为我国深远海资源开发利用提供了强大助力。

据国家海洋信息中心主任石绥祥介绍，目前国内海洋药物研发取得积极进展，免疫抗肿瘤海洋一类新药BG136已启动临床二期试验。海洋生物技术研究持续推进，基于海藻基的全生物海带自化干地膜成功研发，3D打印细胞培育鱼肉研究取得新进展。

(责编：杨光宇、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经