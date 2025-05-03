本报北京5月2日电（记者王云杉）记者日前从国家数据局获悉：近年来，数据要素市场化价值化持续推进，让各类市场经营主体、各种价值实现方式不断实现新探索、新发展、新突破。

流通利用方式更加丰富。公共数据共享开放和授权运营加快推进。国家公共数据资源登记平台上线以来，截至4月27日，已经审核通过的登记数据1308项，涵盖的存储数据规模达到276.5TB。

数据市场生态更加繁荣。场内市场结构持续优化。截至目前，在政府和市场协同作用下，地方政府发起、主导或者批复的数据交易机构加速优化重组，由去年底近50家减少至目前的33家。

价值实现方式更加多元。数据要素赋能高质量发展持续深入。“数据要素×”行动纵深推进，以场景化加快牵引价值化，从供应链优化、多式联运、三医联动、文物遗产保护、应急管理、到城市治理等各领域，以场景牵引的价值实现路径不断明晰，数据要素赋能作用不断凸显。数据资产入表等工作稳步推进。

(责编：杨光宇、袁勃)

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