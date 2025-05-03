北上广等7省份

据新华社北京5月2日电（记者邹多为）据海关统计，一季度，广东、江苏、浙江、上海、北京、山东、福建7大省份合计进出口7.78万亿元，呈持续增长趋势，占我国进出口总值的四分之三，实打实起到了挑大梁作用。

对于一季度外贸大省的进出口表现，海关总署副署长王令浚用“三个有力”进行概括。

一是有力稳住外贸大盘。一季度，有进出口实绩的企业达到42.2万家，增加6.1%，占我国有进出口实绩企业数量的近八成。

二是有力发挥创新优势。一季度，外贸大省出口高技术产品7835.2亿元，同比增长4.5%，占我国同类产品的71.3%。

三是有力服务保供稳链。一季度，外贸大省进口原油、金属矿砂分别占我国同类产品进口总量的83.1%、67.6%，进口电子元件、自动数据处理设备零部件分别占我国同类产品进口总值的78%、88.1%。

(责编：杨光宇、袁勃)

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