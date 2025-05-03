宁夏开展“生鲜灯”专项整治行动
2025年05月03日05:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社银川5月2日电（记者任玮）记者从宁夏市场监管厅获悉，宁夏自4月以来在全区开展食用农产品“生鲜灯”专项整治行动，通过更换、拆除不符合规定的照明灯具，拆除经营场所有色围挡和背景板等举措，让在售食用农产品亮出真容，让消费者放心购买，保障群众舌尖上的安全。
专项整治行动期间，宁夏各级市场监管部门共排查各类食用农产品经营主体3399家和灯具销售店272家，更换、拆除不符合规定的照明灯具3546具，拆除经营场所有色围挡和背景板11处，下发提醒告知书3337份、责令改正通知书246份，查办违法违规案件128件。
(责编：杨光宇、袁勃)
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