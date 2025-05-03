稳岗扩岗专项贷款已发放超6400亿元

本报记者 邱超奕

近年来，江西省抚州市南丰县围绕构建城乡15分钟就业服务圈，在全县建成99个就业之家服务网点，让老百姓就近享受优质便民的求职招聘“一站式”服务。图为近日在南丰县就业之家专场招聘会现场，求职者在了解岗位信息。

谢 东摄（人民视觉）

记者日前从人力资源社会保障部获悉：1—3月，全国城镇新增就业308万人，同比增加5万人。3月份全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.2个百分点。就业形势保持总体稳定。

今年以来，面对错综复杂的国内外形势，各级人力资源社会保障部门坚决贯彻落实国家决策部署，推动各项工作取得积极进展。

加力岗位挖潜扩容。有关部门制定出台加力重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业岗位挖潜扩容支持重点群体就业创业的实施方案，明确实施岗位开发计划7个重点方向和支持重点群体就业6项重点任务，通过政策支持、培训赋能、服务助力，加大就业岗位开发力度。

加强创业带动就业。出台健全创业支持体系提升创业质量的意见，构建“创业培训、创业服务、创业孵化、创业活动”四创联动的支持体系，分类施策加强创业支持保障。印发加大金融助企稳岗扩岗力度的通知，提高授信额度，将小微企业最高授信额度从3000万元提高到5000万元，扩大支持范围，将小微企业主和个体工商户等个人纳入、最高授信额度1000万元，降低申请门槛和利率水平、提升贷款便利度。稳岗扩岗专项贷款设立以来，已累计发放贷款超6400亿元，帮助稳定和扩大就业岗位530多万个。

强化惠企政策落实。充分释放就业补贴、稳岗返还、社保降费等政策红利，拓展扩岗补助范围，延续国有企业增人增资政策。出台新一轮失业保险稳岗惠民政策。一季度，阶段性降低失业保险费率为企业减少成本456亿元，向58.8万户次企业发放稳岗资金35.2亿元。

促进重点群体就业。针对今年高校毕业生规模创新高、结构性就业矛盾突出等新情况新特点，会同有关部门印发做好2025年高校毕业生等青年就业工作的通知，会同教育部和广东省联合举办全国城市联合招聘高校毕业生春季专场活动启动仪式暨“百万英才汇南粤”春季大型综合招聘会。截至4月10日，城市联合招聘春季专场共推出1万多场招聘活动，超过35万家用人单位提供岗位信息697万个，参与求职毕业生近742万人次。聚焦有就业创业意愿的农村劳动者、有用工需求的用人单位，持续开展春风行动、春暖农民工等活动，累计举办5.6万场招聘活动，发布岗位3700万个。

实施大规模职业技能培训。部署实施“技能照亮前程”培训行动，聚焦重点群体和就业容量大、供需矛盾突出的重要领域，推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体的项目化培训模式，每年补贴1000万人次以上。印发推动技能强企工作的指导意见，激活企业技能人才培养主体作用，促进劳动者增收、企业增效。

(责编：杨光宇、袁勃)

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