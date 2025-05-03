5月2日，第二十一届上海国际汽车工业展览会在此间闭幕，共吸引了来自26个国家和地区的近1000家车企参展，吸引超过百万人次观展。

以“拥抱创新 共赢未来”为主题的2025上海车展，展出总面积超过36万平方米，其中首发新车达163台。主办方公布的数据显示，2025上海车展共接待海内外观众101万人次。

“上海车展的超高人气，凸显出中国产业链条的黏性和中国经济的魅力。”上海市国际贸易促进委员会副会长顾春霆说。

本届上海车展展期首次延至“五一”假期，助力汽车消费再升级，还首次与文旅商体展联动设立“车展专享消费券”，累计访问观众达8万人次，领券下单二次消费超过百万元，共同助推车展期间的城市消费。（记者周蕊）

(责编：杨光宇、袁勃)

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