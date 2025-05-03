原标题：我国经济总体产出持续扩张

制造业PMI有所回落，非制造业PMI继续扩张——

我国经济总体产出持续扩张

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会近日发布数据显示，4月份，制造业采购经理指数为49%，比上月下降1.5个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%和50.2%，继续保持在扩张区间。

专家表示，受贸易环境不确定性增大影响，主要经济体制造业景气度普遍位于收缩区间。我国超大规模市场、完备产业体系优势持续发挥作用，新动能生产需求保持稳中有增，有效抵御外部冲击，经济长期向好基本面没有改变。

外贸环境影响整体可控

4月份，受前期制造业较快增长形成较高基数叠加外部环境急剧变化等因素影响，制造业采购经理指数为49%，在连续2个月运行在扩张区间后回落至临界点以下。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，4月制造业PMI指数下降1.5个百分点，符合预期。主要原因有两方面，一是外部环境急剧变化，对制造业供需两端形成较大拖累。二是季节性因素。3月是制造业旺季，4月制造业景气度会有季节性下行。

“4月份外贸环境的变化给我国制造业带来一定扰动，市场需求和企业生产短期有所放缓，但我国经济底座依然稳固。”中国物流信息中心专家文韬表示，一方面，我国超大规模市场、完备产业链供应链体系等优势持续发挥作用，有效抵御了外部冲击，保障了经济的相对稳定运行。另一方面，前期我国的系列政策有力带动经济行稳致远。

文韬表示，4月份制造业新订单指数水平明显高于新出口订单指数，新订单指数环比降幅也小于新出口订单指数降幅，显示在出口订单较上月明显下降的情况下制造业整体接单较上月仅有小幅收缩，对比之下说明国内需求稳定释放，缓解了出口订单下行的压力。我国超大规模市场对制造业起到了坚实支撑作用，较好稳住市场需求底盘，外贸环境对我国制造业出口的影响整体可控。

外贸环境的变化，给企业预期带来一定扰动，但从指数水平看，企业对后市预期仍保持乐观，生产经营活动预期指数仍保持在52%以上。分行业看，装备制造业生产经营活动预期指数保持在55%以上，消费品制造业生产经营活动预期指数保持在54%以上，显示新动能和消费品制造业企业对后市普遍保持较好信心。

非制造业PMI保持扩张

4月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月下降0.4个百分点。中国物流与采购联合会副会长何辉表示，4月份非制造业商务活动指数虽较上月下降，但今年以来持续保持在略高于50%的水平，显示非制造业在扩张区间平稳运行。

基础建设相关实物工作量加快增长。4月，建筑业商务活动指数虽较上月有所下降，但仍在52%附近，意味着建筑业施工活动保持增长。特别是基础建设投资相关行业活动表现突出。土木工程建筑业商务活动指数较上月上升超5个百分点，升至60%以上，连续3个月在54%以上，基础建设投资向实物工作量转化的速度有所加快。

在清明小长假带动下，4月份居民出行、休闲和出游意愿有所提升。从出行看，航空运输业商务活动指数和新订单指数较上月均有明显上升，指数水平均在55%以上，显示居民远距离出行意愿较强；从休闲消费看，文体娱乐业商务活动指数和新订单指数均较上月明显上升，均升至51%以上，显示居民假期休闲消费意愿有所提升。

中国物流信息中心专家武威表示，二季度非制造业开局平稳，投资、消费和新动能相关活动均有积极表现。虽然短期面对全球不确定性因素扰动，但我国经济推进平稳有序，随着一系列稳经济相关政策红利的加快释放，投资与消费相关活动具备继续平稳向好运行基础。从预期看，4月份，业务活动预期指数虽较上月下降，但仍在56%的较高水平，且连续7个月运行在55%以上，显示非制造业企业对未来市场运行保持乐观判断。

长期向好的基本面没有变

4月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降1.2个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，总体看，综合PMI产出指数自2023年1月以来始终位于临界点以上，我国经济总体产出持续扩张，长期向好的基本面没有改变。受外部环境急剧变化等因素影响，4月份制造业采购经理指数有所回落，但高技术制造业等相关行业继续保持扩张，以内销为主的制造业企业生产经营总体稳定。

“从全球范围看，贸易战、关税战没有赢家，受贸易环境不确定性增大影响，主要经济体制造业景气度普遍位于收缩区间。”赵庆河表示，下阶段，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

国务院发展研究中心研究员张立群认为，要加紧实施更加积极有为的宏观经济政策，特别要显著加大政府公共产品投资力度；带动企业生产投资活跃，就业形势改善，居民收入增长加快。依靠政府公共产品、公共服务投资力度显著加大，使企业投资和居民消费显著回暖，着力巩固增强经济回升向好的基础和动能。

文韬认为，中央已经作出重要部署，明确了着力“四稳”工作、加紧实施更加积极有为的宏观政策、增强消费对经济增长的拉动作用等工作。随着这些政策逐渐形成实物工作量，加上我国宏观经济本身的韧性持续发挥作用，我国经济将稳定运行在高质量发展轨道上。（记者 熊丽）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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