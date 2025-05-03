原标题：记者手记：营收账单里的节日消费之变

在节假日热门旅游目的地湖南长沙，位于五一商圈的太平老街是消费“风向标”，客流、物流、现金流汇聚于此。一张张营收账单里，可以看出节日消费的“热”与“变”。

开设于太平老街的地道长沙民艺馆，将5月1日的营业时间延迟到深夜12点。此时，街面上仍然霓虹闪烁，地道长沙民艺馆馆长谢振盘点着一天的营收账单：营业额2.4万元，客流量3800人次……

“营业额比平常周末增长30%至40%，预计2日和3日会迎来销售高峰。”谢振对“五一”假期的经营情况满怀期待。

5月1日，长沙太平老街上人潮涌动。新华社记者白田田 摄

为了迎接各地游客，这家商户提前一周在仓库备好了上百种商品，不仅有麻薯、果脯等特色美食，还有湘绣、泥塑、剪纸等20多种非遗手工艺品，二楼又新设了传统手法推拿项目，让游客可以“吃喝游购娱”。

5月1日下午，记者走进地道长沙民艺馆，看到门店内人头攒动。来自湖南邵阳的一位母亲在店里逛了一个多小时，买了小吃、手工艺品，还带着小孩体验非遗漆扇和糖画制作；来自广东深圳的一对情侣在包含十二生肖的“福”字剪纸前驻足良久，直呼“真是绝了”，随即买了两个剪纸方框，准备送给家人。

当天的营收账单显示，麻薯、黑芝麻薄脆等国潮点心卖得最好，有的产品在下午5点多就卖断了货。长沙铜官窑瓷器造型的冰箱贴、女书团扇、“长沙故事”主题明信片等非遗、文创产品也成了小爆款。

如果说美食拴住胃，文化则能留住心。行走在300多米长的太平老街，记者看到小吃店、奶茶店之外的许多“新面孔”，汉服旅拍店、漫画创作店、陶泥艺术店、文创市集、长沙记忆展览馆等店铺都带着浓浓的文化味儿。

地道长沙民艺馆店员郭甜在太平老街从业多年，她的感触很深：“以前游客来到太平老街，可能吃碗臭豆腐、喝杯奶茶就走了，现在有了更多可以逛的文旅消费新场景，小朋友、年轻人和老人都能找到自己喜欢的东西。”

除了营业额，客单价（顾客购物的平均金额）也是营收账单里的重要信息点，它反映了消费者的购买力。5月1日，地道长沙民艺馆的客单价约为40元，总体保持稳定。

在谢振看来，现在人们追求高性价比、高质价比，这意味着商品不能只是价格实惠，还需要有独特性和品质感，服务也得更加用心，游客才愿意进店消费。

5月1日，长沙太平老街上的一家文创市集吸引了大量游客。新华社记者白田田 摄

记者注意到，即使在寸土寸金的太平老街，一些品质不高、跟风卖货的商铺，其营收账单也会比较惨淡，最后关门大吉，取而代之的是那些有创意、有品牌、有沉浸式和互动式体验的新潮店铺。

在作为长沙商贸聚集地的太平老街上，“你方唱罢我登场”的故事时常发生。从账单的变化可以看出，以高质量供给创造有效需求，是在市场上立足的不二法门。（记者 白田田）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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