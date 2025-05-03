原标题：我国西北地区首座储气库群加紧扩容

虽是“五一”假期，但焊花飞溅、管线入地的场景在新疆吐哈盆地戈壁深处持续不断，我国西北地区首座储气库群——中国石油吐哈油田温吉桑储气库群正加紧扩容。

温吉桑储气库群2021年5月开工建设，2023年12月温西一储气库开始采气。2024年12月，温西一储气库、温八储气库首次实现两库同采，日采气量首次突破330万立方米。今年，温吉桑储气库群的第三、第四储气库——南湖、丘东储气库正在加紧建设。

“我们将严格把控工程质量，力争把南湖、丘东两座储气库打造成国家优质工程。”吐哈油田储气库公司执行董事、党委书记门万生介绍，温吉桑储气库群是远程调控、绿色低碳储气库群，绿电替代率达100%，也是实现一站主控、多库联动的储气库群，即一座集中处理站同时可调配多个不同压力储气库的储气库群，目前已完成两个周期采气任务，累计采气2.96亿立方米。（记者顾煜）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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