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邮轮产业升温拉动“中国游”热度

新华社记者张宇琪、杨文
2025年05月03日08:15 | 来源：新华网
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原标题：邮轮产业升温拉动“中国游”热度

5月1日，三艘国际邮轮停靠在天津国际邮轮母港（无人机照片）。新华社记者 赵子硕 摄

时隔8年，来自加拿大的莫妮卡从驶入中国天津的“芮吉塔”号下船，再次踏上了中国的土地。“我此前就来过中国，这些年中国发展得非常快，很多高科技应用场景十分方便，和家人再来亲身感受一下中国的变化。”

1日12时许，随着访问港邮轮“芮吉塔”号缓缓驶近，莫妮卡看到了同在邮轮母港停靠的皇家加勒比邮轮“海洋赞礼”号和东方邮轮“梦想”号。当天，天津国际邮轮母港迎来复航以来的首次“三船同靠”。

“海洋赞礼”号是亚洲最大邮轮之一，吸引了近5000名旅客登船出行，目的地包括日韩多个城市；“梦想”号是以天津为母港运营的邮轮，该航次以近满载旅客量启程前往日韩；“芮吉塔”号则搭载着600余名外籍旅客到访。

邮轮旅游作为休闲度假的高端旅游业态，已成为旅游城市产业发达、能级提升、经济繁荣的重要标志。“上次我们来中国是自驾车旅行，因为邮轮很便捷，这次选择了海上体验。签证办理也很方便，旅行全程被安排得很妥善。”莫妮卡说。

从香港出发的何璇和丈夫带着儿女乘坐“海洋赞礼”号游览。“孩子们在邮轮上遇到多个国家的同龄人，交到了不少新朋友。”何璇说。她的大女儿在一边补充说：“我还教船上的外国小孩子学习中文呢。”

中国正以更加主动的开放姿态拥抱世界，越来越多对这个东方古国感兴趣的外国游客走进中国，感受中国。

5月1日，游客排队进入天津国际邮轮母港客运大厅。新华社记者 赵子硕 摄

中国政府进一步放宽优化外国人过境免签等政策，持续简化来华签证流程，推出离境退税“即买即退”等便利举措，为旅游市场注入活力。

此次邮轮来津的外籍旅客来自50余个国家和地区，以美国、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯籍旅客为主。他们将游览天津黄崖关长城、古文化街等景点，深度感受天津的历史氛围和人文气息。

来自俄罗斯的埃琳娜和两位朋友从“海洋赞礼”号下船后，除了在天津游玩，还将前往北京游玩4天。“邮轮上的设施和食物都很不错，我们还将去故宫和长城，给家人买一些纪念品。”

统计数据显示，5月1日当日，天津邮轮口岸出入境旅客近1.5万人，办理240小时过境免签手续的旅客达到400余人，创下邮轮母港复航以来单日出入境人数和单日办理240小时过境免签手续人数新高。

5月1日，一名外籍游客在天津国际邮轮母港客运大厅与演出人员合影。新华社记者 赵子硕 摄

在三艘邮轮旁边，有几个巡逻机器人正在“执勤”，上下轮的旅客对此颇为好奇。天津边检总站东疆边检站站长田源介绍说，这是他们自主研发的“自动行进监护巡检机器人”，通过对船员和登轮作业人员实施智能“无感”查验、精准监控，有效提高在港管理效率。

作为中国北方邮轮旅游枢纽，天津依托区位优势和丰富的文旅资源，加快打造中国北方邮轮旅游中心。今年以来，天津国际邮轮母港接待超过50艘次国际邮轮，出入境（港）旅客超8万人次。

“随着天气转暖，天津邮轮旅游迎来旺季。6月起将有两艘邮轮在天津开行母港航线，为天津文旅消费增添新的增长极。后续我们将探索‘邮轮+’旅游新模式，持续拉动文旅消费，为文旅商融合发展提供坚实支撑。”天津国际邮轮母港有限公司总经理戴明说。

为解决外籍旅客购物支付问题，工作人员向外籍旅客发放服务宣传手册，介绍在华消费支付方式。还有多位外语专业工作人员在现场为外国旅客进行引导分流，介绍旅游目的地的风景名胜。

在广州、北京等地游玩之后，来自俄罗斯的安东决定乘坐“海洋赞礼”号到下一个目的地继续旅行。“在中国到处都可以看到微笑和善意的脸庞，语言不通并不是困扰，此次‘中国游’收获很丰富。”他说。

(责编：杨虞波罗、陈键)
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