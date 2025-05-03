原标题：福建省科技馆举办五一假期系列科普活动 非遗技艺与科技碰撞

五一假期期间，福建省科技馆以“科技传承 智趣未来”为主题，推出系列科普活动，融合非遗技艺体验、科技竞技互动、科学表演秀、4D电影展映等形式，让民众在传统智慧与现代科技的碰撞中，体验一场兼具趣味性与启发性的探索之旅。

作为第八届数字中国峰会举办地的科普主阵地，福建省科技馆聚焦前沿科技，为喜爱编程、机械操作的青少年打造充满乐趣的探索空间。“无人飞行器障碍竞技赛”互动体验区排起长队，孩子们手持遥控器，专注操控无人机穿越层层障碍。在“足球机器人”赛场，由中学生拼装的小机器人在孩子们的操作下灵活移动、控球、射门，引发现场阵阵欢呼。

“这些项目不仅考验空间思维和反应力，更让孩子们感受到科技应用的无限可能。”现场创客老师介绍。

作为福建省科技馆的传统热门项目，“挑战惊奇”科学表演秀此次遇上全球大热的国产动画《哪吒之魔童闹海》，通过趣味实验揭秘隐藏其中的“硬核”科学。二楼报告厅内座无虚席，头戴哪吒发箍的9岁女孩贺卓妍目不转睛地盯着舞台。“我来，我来！”孩子们争相上台体验“敖丙眼泪密度实验”“哪吒战甲非牛顿流体原理实验”，在笑声与惊叹中了解与声电有关的科学知识。

同样是场场爆满的4D影院，也在五一期间掀起“哪吒”热。福建省科技馆精心选择《哪吒闹海》，连同《小辛历险记》《大滨鹬之旅》《蜜蜂的世界》《地球反击战》等影片每天9场轮番上映，逼真的特效与沉浸式体验让观众直呼过瘾。

为了让民众体验非遗的魅力与传承的意义，福建省科技馆在五一期间还推出“廊桥筑梦”“木偶奇缘”“竹人对战”等体验项目，通过拆解传统技艺中的科学逻辑，孩子们在木构搭建、提线操控中领悟力学与工程学原理。

“孩子平时喜欢做手工，看到省科技馆有这个活动就带孩子来了。体验下来孩子的动手能力得到了锻炼，也让我收获了难得的亲子时光”。一位家长如是说。

记者了解到，本次活动贯彻福建省科技馆“科学过大节”活动品牌理念，展馆每日面向公众延时开放至20时，活动持续至5月5日。福建省科技馆负责人表示，通过非遗技艺的理性解构与人工智能的感性互动，架起传统与未来的对话桥梁，为民众打造“可触摸、可感知、可对话”的体验。（吴晟炜 陈倩）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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