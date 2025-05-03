原标题：河套深圳园区打造深港科技创新聚集地

河套深港科技创新合作区（无人机照片，4月24日摄）。新华社记者 梁旭 摄

河套数学与交叉学科研究院、国际先进技术应用推进中心（深圳）近日在河套深港科技创新合作区深圳园区揭牌，进一步提升河套深圳园区在基础研究、技术应用等关键环节的创新发展能力。

记者了解到，河套数学与交叉学科研究院立足深圳产业对基础科学和交叉科学的创新诉求，聚焦基础数学、应用数学、数学+人工智能等交叉学科三个方向，为实现更多原创性突破提供支撑。国际先进技术应用推进中心（深圳）在国家发展改革委支持授权下设立，依托粤港澳大湾区数字经济研究院，围绕通用机器人相关的重要技术方向，聚焦人工智能、具身智能、低空经济等三个重点领域。

河套深港科技创新合作区位于香港特别行政区北部与深圳市中南部跨境接壤地带，面积3.89平方公里。其中深圳河南侧的香港园区面积约0.87平方公里；深圳河北侧的深圳园区面积3.02平方公里。目前，河套深圳园区已集聚超200个高端科研项目、440余家科技企业、1.5万余名科研人员。

近年来，河套深圳园区加快推动区域功能调整步伐，从原本的保税物流区和口岸功能区向科研聚集区转型升级，科技含量不断提升，越来越多科技企业、研究院所在此获得发展。

4月24日，在位于河套深港科技创新合作区内的香港科学园深圳分园，华力创科学联合创始人鱼晨展示直径仅8.5毫米的微传感器。新华社记者 梁旭 摄

一枚小纽扣大小的圆柱形金属器件可以让机器人拥有像人一样的感知能力，实现精巧操作。这款直径仅8.5毫米的六维力传感器由位于香港科学园深圳分园的华力创科学（深圳）有限公司研发。

该公司联合创始人鱼晨说：“传统的力传感器使用了应变片技术，而我们创新性使用了光学多模态感知技术，实现纳米级的材料分辨率感知，并实现了产品化、产业化。这款毫米级六维力传感器，可以放在人形机器人的手指尖、智能医疗器械的末端。”

2023年9月开园运营的香港科学园深圳分园目前已聚集60余家像华力创科学这样来自海外的科创机构、企业。入驻香港科学园深圳分园的深圳市交投科技有限公司专注于打造交通大数据平台，已覆盖包括智慧交通、低空经济、智能网联在内的多个应用场景。

该公司联合创始人庄杰说，公司计划依托河套优越的地理位置与科研优势，在深港两地探索更多低空经济跨境服务场景，如低空物流、应急救援等。

这是位于河套深港科技创新合作区内的香港科学园深圳分园（4月24日摄）。新华社记者 梁旭 摄

由香港中华煤气与港华智慧能源共同设立的港华能源创科（深圳）有限公司，聚焦储能、氢能、光伏与节能等领域的关键技术研发与科技成果转化，自2023年落户河套深圳园区以来，科研成果不断，已累计申请各类知识产权64项，包括47项发明专利，同时参与编制3项地方及团体标准。

该公司科研管理中心主任张腾飞表示，得益于粤港澳三地携手和要素跨境流动壁垒有序破除，公司与境内外多家高校和科研机构、企业建立了密切的产学研合作关系，技术研发和成果转化速度大大提升。去年完成氢气传感器技术研究，并授权给深圳一家国家级专精特新“小巨人”企业生产制造，今年将有四项自主研发产品推向市场。

作为粤港澳大湾区以科技创新为主题的国家级战略平台，近年来，河套深圳园区开发建设进展快速。通过提升科研人员跨境通勤效率、加快实施科研货物“分线管理”、创新科研资金跨境流动监管模式等制度创新，以及实行揭榜挂帅、项目经理人、国际同行评议等接轨香港、国际通行规则的科研管理制度，推出成就制、积分制、举荐制等“破四唯、立新标”的人才评价制度，推动河套深圳园区科研要素吸引力快速提升。（记者赵瑞希）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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