湖南衡阳：衡州绵延千年情 雁城飞舞新气象

人民网航拍：飞跃最美雁城

“山南水北，谓之阳。”南岳衡山之南，坐落着一座有历史、有故事、有情怀的城市——衡阳。

“十九大，与我家，关系真的有很大。乡村振兴四个字，党对民生最牵挂。”2017年11月28日，“幸福花开·十九大精神润衡州”系列演出走进湖南省衡阳市石鼓区雁栖湖社区，快板节目《十九大精神与我家》生动讲述了老百姓对十九大报告的关注点。演出中，具有地方特色的花鼓戏、渔鼓等传统艺术形式也在发挥作用。

“我很喜欢今天的节目，能够传播十九大精神，还能让我们欢聚在一起。” 罗忠阳是雁栖湖社区居民，更是一位老党员，每当一个节目结束，他总是热烈鼓掌。

十九大精神宣传走进衡阳市社区。 罗华摄

演员用具有地方特色的传统艺术形式——渔鼓宣传十九大精神。 李楠桦摄

衡阳市委宣传部常务副部长王郦君介绍说，要让十九大精神以群众喜闻乐见、更接地气的形式宣传到基层，让老百姓在欢声笑语中学习、领悟十九大精神。

千年古城衡阳，北雁南飞栖息之地，在日新月异、万紫千红的新时代，正迎来一次千载难逢的发展机遇，正经历一次前所未有的历史嬗变。

老工业基地的“蝶变之旅”

“衡阳制造”复荣光 “科创新城”开新篇

在位于衡阳市雁峰区衡山科学城的衡阳工业博物馆里，树立着一颗原子弹模型，它等比按照中国第一颗试爆的原子弹大小仿制，被誉为博物馆的“镇馆之宝”。1962年9月，衡阳二七二厂生产出的核原料，为我国第一颗原子弹爆炸成功做出了巨大贡献。

第一套重力选矿机、第一台环境噪声检测器、第一台牙轮钻机、第一台连铸钢机、第一台井下铲运机……一系列的“衡阳制造”，记录着这座城市辉煌的工业历史。

作为湖南省第二大城市，衡阳自古就是工业重镇，工业文明与衡岳湘水交相辉映：远古时代，神农创耒于衡阳，用工具革命开启了华夏农业文明新篇章；东汉时期，衡阳人蔡伦发明造纸术，造就文化传播新纪元；近代思想巨匠王船山在衡阳开创实学体系，曾国藩在筷子洲造船助推湘军崛起；抗战时期，全国工业内迁衡阳，工业规模与产值一度位居全国第二，被称为“小上海”……

新中国成立后，衡阳确立了工业立市的发展规划，以重化工业为主导的衡阳现代工业体系日臻完善。中国第一颗原子弹爆炸、神舟飞天登月、南海开采可燃冰、三峡工程、“一带一路”，衡阳的工业产品始终不曾缺位，衡阳因此也成为全国26个老工业基地城市之一。

如今，随着衡阳成为长株潭衡“中国制造2025”试点城市，衡阳正在新时代实现老工业基地的新一次转型升级。

有“湖南硅谷”之称、创立于2016年8月的衡阳市衡山科学城，正是这次“工业蝶变”的生动缩影。

衡山科学城立足打造机制创新园区和生态智能新城。 王天乐摄

“配药的活儿，以前人工来做。配置肿瘤药的过程中，会对护士身体和周围环境产生不利影响。通过机器人来完成，不仅操作简单、可靠程度高，更是对护士和病人的一种负责。”

48岁的张建中已经一头白发，作为衡阳桑谷医疗机器人有限责任公司的董事长，他在“智能医疗”的风口，带领团队研发出智能静脉药物调配机器人，将我国静脉用药调配技术水平与操作模式推进到一个新阶段。

“智能医疗门槛很高，尤其需要当地政府的支持。我们来到这里，不仅因为南华大学医学院雄厚的科研力量，更看重科学城浓厚的科创氛围和强大的产业集群能力。”张建中说。这家总部位于深圳的高科技企业，与衡山科学城达成股份合作，在这个工业之城扎下深根。

白沙洲工业园内南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司的生产车间。 王天乐摄

与衡山科学城立足科创新城的定位不同，位于城区南部的白沙洲工业园则将打造先进制造业示范基地作为园区发展战略。

步入衡阳白沙洲工业园，鳞次栉比的企业楼宇、井然有序的运输车辆、配套齐全的园区规划，让这里呈现出勃勃的生机。而衡阳凯新特种材料科技有限公司的总经理陈巨喜，绝对是最有劲头的那一个。

都说创业是场修炼，陈巨喜深有体会。“像我们这样的民营企业真的需要政府扶持，刚开始的时候哪有资金建厂房、买地，跟园区合作才让我们‘活’了下来。”2013年，陈巨喜创立的这家从事特种陶瓷新材料生产的公司设备抵押贷不到款、产品生产没有厂房，通过白沙洲工业园管委会的“牵线搭桥”，在这里搬进了新建的厂房，开始逐渐“变身”成为一家集高纯氮化硅特种材料研发、生产、销售于一体的高新技术型企业。如今，衡阳凯新特种材料科技有限公司共申请发明专利20余项，填补了我国氮化硅特种材料市场技术空白。

“都说高铁是我们国家的名片，新材料我们也要尽快赶超，我们生产的氮化硅纯度达到99%以上，绝对是世界最先进水平，现在我接订单都接不过来了。”陈巨喜人如其名，兴奋的笑容始终挂在脸上。

在衡阳松木经济开发区，一场以比亚迪（衡阳）轨道交通智能制造产业园项目为依托的轨道交通产业转型大幕也在徐徐拉开。2017年9月26日，比亚迪与衡阳市政府签订投资合作协议，在衡阳市松木经开区投资建设比亚迪(衡阳)轨道交通智能制造产业园。

“产业园预计2018年上半年投产。在衡阳的5公里试验线2018年三季度完成测试。”在比亚迪湖南地区行政总监周晓州看来，比亚迪云轨项目落户衡阳，不仅将提升城市基础设施服务水平、出行环保效率以及市民的生活质量，更将助力形成高端产业集群，辐射周边地区，带来直接和间接就业岗位，吸引更多的高新技术人才落地衡阳。

2017年，衡阳市委常委会、市政府常务会讨论通过了《工业“3311”发展战略工程实施方案》，决定建设以白沙绿岛为主体的军民融合产业、以水口山铜铅锌基地为主体的有色金属产业和以松木经开区为主体的先进制造业3个千亿级产业集群，培育30个以上上市企业，打造一个创新高地即衡山科学城、一个开放高地即衡阳综保区。

今天的衡阳，在继承制造业雄厚基础的同时，形成了冶金、机械、化工、医药、电子信息等36个门类的工业体系。在此基础上，进一步突出装备制造、汽车零部件制造集群等主导产业，积极拓展创新平台、发挥区位辐射优势，形成了共建“中国制造2025”试点示范城市的良好局面。

衡阳市委书记、市人大常委会主任周农在接受人民网记者专访时表示，以科技创新为先导、以园区为载体、以产业链为抓手、以开放合作为动力、以引才聚才为支撑，衡阳将坚持以新发展理念为指引，由老工业基地城市向现代产业强市转变，重拾重点工业城市的荣光。

如今，新工业正在新衡阳展现出新的姿态，古老的雁城在工业转型升级的浪潮中，正在打造新的增长极。

(责编：李楠桦、蒋琪)