原标题：854家上市公司披露扶贫成效 超700万名贫困户受益

近日，沪深交易所发布的2017年上市公司扶贫工作信息披露情况报告，勾勒出一张A股上市公司积极服务精准扶贫的全景图。

据统计，截至2018年4月30日披露的信息，2017年两市共有854家上市公司披露了扶贫工作情况，占全体上市公司的1/4。这些上市公司共计投入扶贫资金339.79亿元，711.07万名建档立卡贫困户受益。值得一提的是，两市共有36家上市证券公司披露扶贫工作信息，合计投入扶贫资金3.36亿元，帮助建档立卡贫困户2.91万人脱贫。

与2016年相比，披露扶贫信息的上市公司家数、总投入和帮助建档立卡贫困户人数均大幅增加，扶贫力度加大，成效显著。

上市公司真扶贫 信息披露数据充分

沪深交易所鼓励公司在年报中披露精准扶贫规划、年度精准扶贫概要、精准扶贫成效及后续精准扶贫计划等方面的信息。深交所有关人士表示，制造业上市公司是深市扶贫工作的主力，他们充分发挥产业链优势，开展产业扶贫。农业上市公司积极探索精准扶贫模式，探索、发展了贫困户合股、承包、自建自营、劳动雇佣等多种模式，更有效地推进扶贫工作。

数据显示，截至2018年4月30日披露的信息，2017年463家沪市上市公司共计投入扶贫资金201.57亿元 ，其中投入资金196.98亿元，物资折款4.59亿元， 677.5万名建档立卡贫困户受益；391家深市上市公司共计投入资金及物资折款总金额达到了138.22亿元，超过33万人受益。由此，2017年854家上市公司共计投入扶贫资金339.79亿元，让711.07万名建档立卡贫困户受益。充分考虑资金投入和物资折款的情况下，上市公司帮助建档立卡贫困户脱贫人均投入4905元。

沪深交易所鼓励公司在年报中披露精准扶贫规划、年度精准扶贫概要、精准扶贫成效及后续精准扶贫计划等方面的信息。

交易所相关人士表示，与2016年相比，2017年度披露扶贫信息的沪市上市公司家数、总投入和帮助建档立卡贫困户人数均大幅增加，扶贫的力度和成效显著。

从行业分布来看，以深交所上市公司为例，披露扶贫信息的上市公司主要集中于制造业、农业、房地产业和金融行业。

报告期内，深市共257家制造业上市公司披露了扶贫工作情况，占同行业上市公司总数的17.92%，直接资金投入92.86亿元，占深市扶贫投入总数的比重为67.18%，共计带动245,973名群众脱贫。

19家金融业上市公司披露了精准扶贫信息，占同行业上市公司总数的79.17%。

5家农业上市公司披露了扶贫情况，占行业上市公司总数的18.52%，直接投入资金和物资折款共计7.53亿元，帮助27,726人脱贫。

7家房地产上市公司披露了扶贫情况，占行业总数的12.28%，投入资金和物资折款共计1.64亿元。

深圳证券交易所有关人士表示，制造业上市公司是深市扶贫工作的主力，他们充分发挥产业链优势，开展产业扶贫。农业上市公司积极探索精准扶贫模式，探索、发展了贫困户合股、承包、自建自营、劳动雇佣等多种模式，更有效地推进扶贫工作。

根据上交所报告，超过1/3的沪市上市公司承担了定点扶贫任务，部分上市公司披露了东西部扶贫协作投入情况。

金融行业扶贫工作措施到位贡献较大

金融业相关企业从优化资本市场服务、创新产业扶贫模式等方面出发，以市场为导向，推进扶贫工作。一方面，证券行业优化资本市场服务，通过服务贫困地区企业IPO上市、并购重组、新三板挂牌、债券融资、产业扶贫基金等方式促进企业发展，带动贫困地区脱贫。另一方面，商业银行扶贫的措施主要包括面向建档立卡贫困户发放扶贫小额贷款，支持贫困户发展生产；设立银行分支机构、村镇银行、产业扶贫基金等，缓解贫困地区金融基础设施发展滞后、贫困地区企业融资难等问题；承担定点扶贫任务，大力支持定点扶贫点脱贫；开展扶贫捐助和公益捐赠；创新农户贷款担保服务，解决农户贷款担保难问题。

根据沪深交易所披露的信息，2017年两市共有65家金融业上市公司披露扶贫工作信息，其中两市共有36家上市证券公司披露扶贫工作信息，合计投入扶贫资金3.36亿元，帮助建档立卡贫困户2.91万人脱贫。业内人士指出，这是2016年多部门联合印发《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》之后，各主要金融机构进一步落实“精准扶贫”国家战略的体现。

金融业相关企业从优化资本市场服务、创新产业扶贫模式等方面出发，以市场为导向，推进扶贫工作。

一方面，证券行业优化资本市场服务，通过服务贫困地区企业IPO（新股首发）上市、并购重组、新三板挂牌、债券融资、产业扶贫基金等方式促进企业发展，带动贫困地区脱贫。通过设立金融扶贫工作站、选派挂职干部、开展教育培训等工作，为贫困地区企业提供专业服务，引导资金、人才、技术流向贫困地区，与贫困县建立了长效帮扶机制。

如深市证券行业上市公司中，光大证券披露了推进“证券+资本”和推进“证券+期货+保险”工作的情况。光大证券与浙江景宁畲族自治县合作成立首期规模3亿元的生态经济产业基金，促进绿色产业发展；帮助江西省兴国县拟发行城投债15亿元，加强基础设施建设。同时，他们设计证期保“阳光惠农”系列产品，为农产品保值保价提供保障；设计基于农产品价格的保险及期权产品；出资150万元保护宁夏西吉县2261户建档立卡贫困户28000亩马铃薯价格，减小价格波动造成的影响，贫困户当年得到赔付56万元，户均增收约250元。官方数据显示，截至2017年年底，“保险+期货”试点实现保费收入1.44亿元，同比增长37.37%，向农户支付赔款4543.84万元，同比增长157.69%。

另一方面，商业银行扶贫的措施主要包括面向建档立卡贫困户发放扶贫小额贷款，支持贫困户发展生产；设立银行分支机构、村镇银行、产业扶贫基金等，缓解贫困地区金融基础设施发展滞后、贫困地区企业融资难等问题；承担定点扶贫任务，大力支持定点扶贫点脱贫；开展扶贫捐助和公益捐赠；创新农户贷款担保服务，解决农户贷款担保难问题。

此外，保险公司发挥保险主业优势，推进大病保险扶贫、保收入的农险扶贫，完善医疗救助经办服务，缓解因病致贫返贫问题。

前述深交所人士指出，金融业上市公司数量虽然较少，但在扶贫工作上贡献和影响较大。

产业扶贫成为上市公司精准扶贫重要抓手

上市公司产业扶贫有以下几种方式：一是农林产业扶贫，即上市公司充分发挥贫困地区独特气候、环境等优势，稳步推进贫困地区农林产业发展。二是资产收益扶贫，把细碎、分散、沉睡的资源要素转化为资产，整合到优势产业平台上，扩展贫困人口生产生存空间，让其享受到优质资源，实现脱贫致富。三是旅游扶贫，使旅游业成为区域支柱产业，实现贫困地区居民和地方财政双脱贫致富。四是电商扶贫，即通过电子商务及时了解市场需求，改变过去种植的随意性，让产品更好地匹配市场；同时通过科技扶贫让传统的农林产品种植由分散化转变为规模化、标准化种植。五是消费扶贫，即通过原材料采购、农业品牌化建设、公司+农户+合作社等多种形式支持农民增收。

2017年，上市公司以产业扶贫为重点，协调推进教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫、生态保护扶贫和社会扶贫等多项举措。据统计，在产业扶贫领域，支持项目4356个，投入资金208.04亿元，54.21万名建档立卡贫困户受益。

据交易所人士介绍，上市公司产业扶贫的方式有以下几种：

一是农林产业扶贫，即上市公司充分发挥贫困地区独特气候、环境等优势，以特色农产品生产、加工为重点，稳步推进贫困地区农林产业发展。如牧原股份作为大型集约化生猪养殖企业，在贫困县建立多个养殖子公司。截至2017年底，公司累计在13省54个重点贫困县完成投资103.15亿元，安排贫困群众用工2万余人，同时公司与政府、银行共同探索出“政府+银行+龙头企业+合作社+贫困户”五位一体的“5+”资产帮扶模式，并复制推广至全国7省15县。

二是资产收益扶贫，把细碎、分散、沉睡的资源要素转化为资产，整合到优势产业平台上，扩展贫困人口生产生存空间，让其享受到优质资源，实现脱贫致富。如许继电气公司总承包的“国网阳光扶贫行动”在湖北省巴东县和神农架林区的135个村级光伏电站全部建成投运。项目投产后，能够有效改善生态环境；可降低当地对常规能源的依靠，增加绿色能源的供应量为当地在今后继续发展大规模光伏发电项目中提供本地太阳能数据创造便利条件；电站建成后由电网公司捐赠给村集体，项目产生的发电收益可帮助贫困村经济社会发展和贫困人口脱贫，对当地的经济、社会、环境产生显著效益。

三是旅游扶贫，即通过开发贫困地区丰富的旅游资源，兴办旅游经济实体，使旅游业成为区域支柱产业，实现贫困地区居民和地方财政双脱贫致富。如三特索道2017年投入3.62亿元用于产业发展脱贫，公司投资的旅游项目能够有效辐射带动地方经济发展。

四是电商扶贫，即通过电子商务及时了解市场需求，改变过去种植的随意性，让产品更好地匹配市场；同时通过科技扶贫让传统的农林产品种植由分散化转变为规模化、标准化种植。如苏宁易购利用自身优势资源，成立“苏宁农村电商学院”，培养农村电商专业人才。2017年，公司开展农村电商培训192场，其中线下培训农村电商人才近10,000人，线上线下共培训超过20万人次。

五是消费扶贫，即通过原材料采购、农业品牌化建设、公司+农户+合作社等多种形式支持农民增收。如永辉超市按照“一村一品”、“一县一业”的原则，帮助贫困地区发展农业，据不完全统计，永辉超市从国家级贫困县农超对接年采购额达20.5亿元。在陕西富平投资建设“柿饼加工工业园”、“优质富平尖柿示范基地”，促进富平柿饼形象品牌的提升，加快富平县柿子产业发展，努力做大做强柿子加工产业，促进农民持续增收。

前述上交所人士同时表示，产业扶贫成为上市公司扶贫的重要手段，也是投入资金量最大的措施。

国有、民营控股上市公司扶贫方式相得益彰

业内人士建议，可通过媒体平台、后续培训等渠道，积极宣传国家政策，培育企业的扶贫意识，引导上市公司重视精准扶贫工作。未来在持续完善扶贫指引的同时，有必要进一步加强对上市公司扶贫信息披露工作的相关培训工作。证券交易所可鼓励建立各类正向激励机制，形成积极参与扶贫的良好氛围，引导上市公司开展扶贫工作。

沪深两市共有445家国企上市公司披露扶贫信息，371家民企上市公司披露扶贫信息。沪深交易所的统计信息均显示，国企在承担社会责任开展定点扶贫工作中投入大量人力物力，民企则因地制宜发展产业带动群众脱贫。

前述上交所人士表示，中央国有企业规模大、实力强，能够广泛动员多方力量参与扶贫，扶贫措施多样。具有代表性的措施包括发起设立各类产业扶贫基金、充分利用自身业务优势推进贫困地区产业发展、改善贫困地区基础设施、捐资助学改善民生等。同时，中央国企也多数承担面向全国的定点扶贫以及援疆、援藏等任务，专门成立了扶贫工作领导小组，与定点扶贫县开展专项合作、选派扶贫干部等扶贫措施。

地方国企扶贫的主要举措为，根据省、市地方政府统筹安排和当地扶贫开发重点县、重点村结成帮扶关系，开展相关扶贫工作。如选派挂职扶贫干部、开展产业扶贫、组织职业技能培训、支持文化卫生等基础设施建设、资助贫困学生等。

而民营企业参与扶贫注重结合自身特点和发挥行业优势，有针对性地支持贫困地区各项事业发展。如圆通速递协助农特生产地解决农特产品滞销及渠道问题，利用转运网络帮助山东嘉祥苹果、周至猕猴桃、陕西红皮土豆等农产品销往全国。康美药业以中医药全产业链和大健康产业体系为依托，在重庆、云南、四川、甘肃、贵州等省内贫困地区积极开展中药材种植产业扶贫，通过“企业+基地+农户”的模式，合理安置了当地剩余劳动力，为农户提供先进的种植技术和设备支持，提高农户收入水平，带动贫困人口致富脱贫。

2018年3月，中国证监会印发《2018年扶贫工作要点》，对进一步发挥资本市场作用，服务国家脱贫攻坚战略作出了整体部署。《扶贫工作要点》要求沪深证券交易所积极引导上市公司参与脱贫攻坚，并做好上市公司精准扶贫信息的分析汇总。总体来看，虽然上市公司扶贫成绩取得了显著成效，但也需要看到，目前上市公司扶贫工作信息披露占同期上市公司总数的比例仍然有较大提升空间。

业内人士建议，可通过媒体平台、后续培训等渠道，积极宣传国家政策，培育企业的扶贫意识，引导上市公司重视精准扶贫工作。未来在持续完善扶贫指引的同时，有必要进一步加强对上市公司扶贫信息披露工作的相关培训工作。证券交易所可鼓励建立各类正向激励机制，形成积极参与扶贫的良好氛围，引导上市公司开展扶贫工作。如：积极协调证券机构、指数机构、投资机构等，大力开发设计与社会责任相关的各类指数、产品，方便社会资金投资于承担扶贫社会责任的上市公司，形成对扶贫工作的正反馈等。

(责编：袁勃)